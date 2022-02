Diretta/ Monterosi Tuscia Picerno streaming video tv: voglia di stupire (Serie C)

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA PICERNO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Monterosi Tuscia Picerno, in diretta sabato 25 febbraio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo sarà una sfida valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C. Sfida tra due squadre che hanno ancora voglia di stupire. I viterbesi stanno costruendo una straordinaria salvezza diretta avendo agganciato a quota 36 punti l’undicesimo posto grazie all’ultimo blitz in casa del Campobasso: Monterosi Tuscia ora a +7 sulla zona play out e a -3 dalla zona play off.

DIRETTA/ Bari Picerno (risultato finale 1-0): i galletti tornano a vincere in casa

Dall’altra parte il Picerno è proprio la squadra che al decimo posto chiude la zona play off, anche se i lucani non sono riusciti a fare punti nell’ultima difficile trasferta in casa del Bari, con la capolista messa alle strette ma alla fine vincente di misura 1-0. Nel match d’andata sono stati i lucani a fare bottino pieno, il Picerno ha battuto 2-0 il Monterosi Tuscia grazie alle reti messe a segno da Vivacqua e Pitarresi.

Diretta/ Campobasso Monterosi Tuscia (risultato finale 1-2): Parlati è decisivo!

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA PICERNO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Monterosi Tuscia Picerno di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEROSI TUSCIA PICERNO

Le probabili formazioni della diretta Monterosi Tuscia Picerno, match che andrà in scena allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo. Per il Monterosi Tuscia, Leonardo Menichini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Daga; Mbende, Borri, Rocchi; Adamo, Verde, Buglio, Parlati, Cancellieri; Caon, Ekuban. Risponderà il Picerno allenato da Leonardo Colucci con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Viscovo; Alcides, De Franco, Garcia, Guerra; De Cristofaro, Dettori, Pitarresi, Esposito; Gerardi, Reginaldo.

Diretta/ Picerno Juve Stabia (risultato finale 1-0): la spuntano i lucani!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monterosi Tuscia Picerno, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Monterosi Tuscia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo del Picerno, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.



© RIPRODUZIONE RISERVATA