DIRETTA/ Monterosi Tuscia Potenza (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (Serie C, 10 febbraio 2024)

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA POTENZA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sono solamente quattro i precedenti prima della prossima diretta di Monterosi Tuscia Potenza, e solo due volte la sfida si è svolta sul terreno di gioco dei laziali. Nella scorsa stagione, Monterosi ha avuto la meglio con un convincente 3-1. Nonostante gli ospiti abbiano preso il comando al 11° minuto con un gol di Romero, la squadra di casa ha ribaltato la situazione nella ripresa, grazie alla doppietta di Adamo, di cui uno su rigore, seguita dal gol di Caon nel finale.

Le due squadre si sono affrontate a Potenza in due occasioni, e in entrambi i casi la partita si è conclusa con un pareggio, indicando che i rossoblù non sono mai riusciti a superare questo avversario. Il primo incontro risale al 19 settembre 2021, quando la partita si è decisa nel finale: gli ospiti sono andati in vantaggio al 87° con Mbende, mentre i padroni di casa hanno pareggiato al novantesimo con Coccia. (agg. Gianmarco Mannara)

MONTEROSI TUSCIA POTENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Monterosi Tuscia Potenza sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Monterosi Tuscia Potenza e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Monterosi Tuscia Potenza, in diretta sabato 10 febbraio 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Gaetano Bonolis di Teramo, sarà una sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C. Il Monterosi occupa attualmente la 20ª posizione nella classifica del girone C, con tre vittorie, sei pareggi e 15 sconfitte all’attivo. In casa ha conquistato due vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte. Nell’ultima sfida affrontata contro il Taranto, il Monterosi ha subito una sconfitta per 2-1. Samuele Parlati emerge come giocatore chiave della squadra, un centrocampista che ha accumulato 1.771 minuti di gioco in questa stagione.

Il Potenza, invece, si posiziona al 12º posto in classifica, con otto vittorie, sei pareggi e 10 sconfitte. In trasferta ha ottenuto due vittorie, tre pareggi e sette sconfitte. Nell’ultima partita disputata contro la Casertana, il Potenza ha concluso con un pareggio per 0-0. Tra i protagonisti del Potenza troviamo l’attaccante Salvatore Caturano, autore di sette gol in questa stagione. Negli ultimi cinque incontri tra Monterosi e Potenza in questa competizione, entrambe le squadre hanno vinto una volta, mentre tre incontri sono terminati in pareggio. L’ultimo confronto tra le due squadre risale a settembre 2023, quando il Potenza ha ottenuto la vittoria con il punteggio di 1-0.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEROSI TUSCIA POTENZA

Le probabili formazioni della diretta Monterosi Tuscia Potenza, match che andrà in scena allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo. Per il Monterosi Tuscia, Cristiano Scazzola schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mastrantonio; Di Renzo, Giordani, Piroli; Verde, Di Paolantonio, Tolomello, Bittante; Silipo, Costantino, Palazzino. Risponderà il Potenza allenato da Marco Marchionni con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Alastra; Armani, Sbraga, Spaltro; Pace, Candellori, Schiattarella, Verrengia, Volpe; Caturano, Maisto.

MONTEROSI TUSCIA POTENZA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monterosi Tuscia Potenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Monterosi Tuscia con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Potenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.15.











