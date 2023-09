DIRETTA/ Monterosi Tuscia Taranto (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca! (Serie C, 25 settembre 2023)

DIRETTA MONTEROSI TARANTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta del match Monterosi Taranto mette di fronte due formazioni che si sono affrontate nella loro storia per la bellezza di 4 volte. La prima è stata nel 2021 quando le due formazioni si accontentarono di un pareggio con il risultato di 0-0. La seconda volta che le due formazioni si sono trovate di fronte in un campo di calcio è stato l’anno successivo, con i laziali che ottennero la vittoria con il risultato di 2-1, con ben due gol oltre il novantesimo.

Nello stesso anno il Taranto ottenne anche la prima vittoria contro i laziali grazie alla rete decisiva firmata da Christian Tommasini. In ordine temporale l’ultima volta che le formazioni si sono affrontate è stato nell’aprile del 2023 con il risultato di 0-0. Seguendo le statistiche, si nota come il 50% delle volte che le due formazioni si sono affrontate, il risultato è stato di 0-0. Perfetto equilibrio nella storia di questo match con una vittoria per parte e due pareggi. (Marco Genduso)

DIRETTA TV MONTEROSI TUSCIA TARANTO STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monterosi Tuscia Taranto sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Monterosi Tuscia Taranto in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

MONTEROSI TUSCIA TARANTO: PUGLIESI PER IL RISCATTO

La diretta Monterosi Tuscia Taranto, in programma lunedì 25 settembre alle ore 20:45 allo stadio “Gaetano Bonolis” di Teramo, sarà un match valido per la quinta giornata del campionato di Serie C, girone C. Le due squadre hanno iniziato la stagione in modo diverso: i biancorossi viterbesi hanno ottenuto solo due punti in quattro gare e nell’ultimo turno sono usciti sconfitti dal match contro il Brindisi. I pugliesi, invece, hanno messo a referto quattro punti in tre partite ma nell’ultima uscita sono tornati con una sconfitta da Benevento.

MONTEROSI TUSCIA TARANTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Monterosi Tuscia Taranto, sfida in programma allo stadio “Gaetano Bonolis” di Teramo. In casa biancorossa mister Fabrizio Romondini dovrà fare a meno dell’infortunato Verde, al suo posto pronto Tolomello. In avanti Vano si candida per una maglia ma sarà difficile scalzare Costantino dall’undici titolare. Per gli ospiti guidati da mister Eziolino Capuano consueto 3-5-2 con la coppia Samele-Kanoutè in avanti. A centrocampo possibile l’impiego di Fiorani al posto di Romano.

MONTEROSI TUSCIA TARANTO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Monterosi Tuscia Taranto danno per favorita la squadra di casa con il segno 1 proposto a 2.15. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dell’undici pugliese è dato a 2.80 mentre il pareggio si gioca a 3.05.

