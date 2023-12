DIRETTA/ Monterosi Tuscia Turris (risultato 2-1) video streaming tv: Maestrelli accorcia!

DIRETTA MONTEROSI TURRIS (RISULTATO 2-1): MAESTRELLI ACCORCIA

Monterosi Tuscia e Turris tornano negli spogliatoi dello stadio Gaetano Bonolis di Teramo, con i padroni di casa in vantaggio per due reti ad una al termine del primo tempo di questa gara valida per la diciottesima giornata di Serie C, Girone C. Partita che si è innervosita, con l’allenatore degli ospiti che viene espulso e Costantino che al 37esimo raddoppia su rigore dopo il fallo di Mestrelli su Parlati.

Video/ Giugliano Monterosi Tuscia (3-1) gol e highlights: goleada casalinga! (Serie C, 9 dicembre 2023)

Nel recupero i campani riescono ad accorciare le distanze: Mastrantonio male su tocco di testa di Burgio e Maestrelli approfitta della smanacciata debole del portiere per depositare in rete a porta sguarnita la sfera. Ci aspettiamo un secondo tempo incandescente, ricco di emozioni, con la formazione di Torre del Greco che proverà a recuperare.

Diretta/ Turris Latina (risultato finale 1-1): De Felice risponde a Riccardi (Serie C, oggi 9 dicembre 2023)

DIRETTA MONTEROSI TURRIS (RISULTATO 1-0): COSTANTINO LA SBLOCCA

Allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo, il Monterosi Tuscia ospita la Turris in occasione di questa gara valida per la diciottesima giornata del Girone C, del campionato di Serie C, dove i padroni di casa vogliono rialzarsi dopo 3 sconfitte consecutive. Ritmi altissimi fin dai primi minuti, con gli ospiti che provano a fare la partita, ma con i laziali che passano in vantaggio giocando di rimessa.

Al 14esimo si sblocca il match: Bittante la pennella perfettamente verso Costantino, che approfitta di una sbavantura della linea difensiva avversaria e la insacca in rete. Passano 5 minuti ed arriva la reazione della formazione campana, con Maestrelli che vola in cielo e segna l’1-1, ma l’arbitro annulla per un fallo precedente di Verde.

Diretta/ Giugliano Monterosi Tuscia (risultato finale 3-1): tre punti facili! (Serie C, 9 dicembre 2023)

DIRETTA MONTEROSI TURRIS (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Monterosi e Turris sta per iniziare e in attesa dell’arrivo di direttore di gara vi mostriamo le statistiche più interessanti per questa partita. Questo è uno scontro a bassa classifica con due squadre che rispettivamente si ritrovano al ventesimo e diciottesimo posto dall’attuale classifica di serie C girone C. I laziali hanno raccolto 9 punti in questo campionato. Con 32 reti subite, la formazione di casa risulta essere la peggiore difesa di questo campionato.

Le reti messe a segno sono 17 con grande attenzione che va posta sull’attaccante Rocco Costantino che è riuscito a esultare quattro volte. Dall’altra parte del campo scendono i campani che dopo un grande inizio di stagione sono capitolati con una serie di sconfitte consecutive. La formazione di Torre del Greco risulta essere la terza difesa più battuta di questo campionato con 30 reti prese. Va decisamente meglio l’aspetto offensivo con 23 gol fatti risultando il quarto miglior attacco del campionato. (Marco Genduso)

MONTEROSI TUSCIA TURRIS, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Monterosi Tuscia Turris sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Monterosi Tuscia Turris sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

MONTEROSI TUSCIA TURRIS, GARA TRA SQUADRE IN DIFFICOLTA’

La diretta Monterosi Tuscia Turris, in programma domenica 17 dicembre alle ore 18:30, racconta della 18esima giornata di Serie C Girone C. I padroni di casa sono reduci da un filotto di tre sconfitte consecutive maturate contro Benevento, Messina e Giugliano. Il Monterosi è ultimo in classifica nonché l’unica squadra a non aver ancora raggiunto la doppia cifra di punti nell’intero Girone C essendo fermo a 9 in 17 partite.

La Turris ha smosso la classifica a cavallo tra novembre e dicembre pareggiando tre partite consecutive, ottenendo tre punti dividendo la posta in palio con Audace Cerignola, Avellino e infine Latina. I 16 punti conquistati fin qui vedono la Turris al terzultimo posto a -2 dal quindicesimo occupato dal Monopoli. Insomma, una stagione che può cambiare in poco tempo e con i giusti risultati.

MONTEROSI TUSCIA TURRIS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Monterosi Tuscia Turris vedono la squadra di casa schierarsi col 3-5-2. In porta Mastrantonio, difesa a tre con Sini, Piroli e Cinaglia. A centrocampo, da destra verso sinistra, troviamo Bittante, Parlati, Fantacci, Altobelli e Frediani a chiudere il reparto. In attacco tandem SIlipo-Costantino.

Risposta della Turris con l’assetto tattico 3-4-3. Tra i pali Fasolino, terzetto arretrato composto da Cocetta, Esempio e Maestrelli. Larghi agiranno Cum e Burgio mentre Scaccabarozzi e Franco saranno in mediana. In attacco tridente formato da Giannone a destra, Nocerino a sinistra e De Felice centravanti.

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA TURRIS, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Monterosi Tuscia Turris danno favorita la squadra ospite a 2.55. Secondo bet365, l’1 fisso è offerto a 2.75 mentre la X del pareggio supera di poco quota tre, più precisamente 3.05.

Ci saranno tante reti? Secondo i bookmakaers no visto che l’Over 2.5 è a 2.10 contro l’1.64 dell’Under. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1.80 e 1.90











© RIPRODUZIONE RISERVATA