Diretta/ Monterosi Tuscia Virtus Francavilla streaming video tv: play off! (Serie C)

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA VIRTUS FRANCAVILLA: GRANDE EQUILIBRIO!

Monterosi Tuscia Virtus Francavilla, in diretta domenica 10 marzo 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie C. Match tra due squadre che vorranno provare a giocarsi un posto nei play off. Ne è sicura la Virtus Francavilla che oltre però ad aver rallentato nell’ultimo periodo ha visto rovinato in parte dal caso-Catania e dai punti sottratti il brillante rendimento avuto.

Il Monterosi Tuscia può continuare a sognare una post season che sarebbe storica, l’ultima vittoria a Catanzaro ha dimostrato come i viterbesi siano ormai in grado di giocarsela con tutti, anche con le formazioni in grado di puntare alla Serie B nella post season. All’andata vittoria di misura della Virtus Francavilla contro il Monterosi Tuscia, autore del gol decisivo per i pugliesi Perez.

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monterosi Tuscia Virtus Francavilla è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 256 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEROSI TUSCIA VIRTUS FRANCAVILLA

Le probabili formazioni della diretta Monterosi Tuscia Virtus Francavilla, match che andrà in scena allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo. Per il Monterosi Tuscia, Leonardo Menichini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alia; Mbende, Borri, Piroli; Parlati, Basit, Franchini, Adamo, Mbende; Artistico, Costantino. Risponderà la Virtus Francavilla allenata da Roberto Taurino con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Nobile; Caporale, Idda, Delvino; Pierno, Prezioso, Toscano, Ingrosso; Mastropietro; Patierno, Maiorino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monterosi Tuscia Virtus Francavilla all’Enrico Rocchi di Viterbo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Monterosi Tuscia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo della Virtus Francavilla, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.70.











