Diretta/ Monterosi Viterbese, streaming video tv: derby infuocato (Serie C)

DIRETTA MONTEROSI VITERBESE: ALTA TENSIONE!

Monterosi Viterbese, in diretta domenica 4 dicembre 2022 alle ore 14.30 presso lo Stadio Ettore Mannucci di Pontedera, sarà una sfida valida per la 17^ giornata del campionato di Serie C. Un derby infuocato che mette in palio punti importanti per il discorso salvezza, sarà una battaglia su tutta la linea.

Il Monterosi è quattordicesimo con 17 punti in sedici gare, frutto di quattro vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta per 1-0 contro il Picerno. La Viterbese, invece, è penultima a quota 12 punti, raccolti grazie a due vittorie, sei pareggi e otto sconfitte. I gialloblu sono reduci dallo 0-0 interno contro la Gelbison.

MONTEROSI VITERBESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monterosi Viterbese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di SG City Nova Padova sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEROSI VITERBESE

Qualche ballottaggio da valutare per gli allenatori di Monterosi e Viterbese, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dai padroni di casa, schierati con il consueto 3-5-2: Alia, Borri, Mbende, Piroli, Verde, Di Paolantonio, Lipani, Tolomello, Di Renzo, Liga, Costantino. Stesso schieramento per la compagine ospite: Fumagalli, Riggio, Ricci, Monteagudo, Nesta, Mungo, Andreis, Mbaye, D’Uffizi, Volpicelli, Marotta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Monterosi favorito sulla Viterbese secondo i bookmakers. Passiamo alle quote per le scommesse del match grazie ai numeri di Eurobet: la vittoria del Monterosi è a 2,05, il pareggio è quotato 3,35, mentre il successo della Viterbese è a 3,40. L’Under 2,5 è dato a 1,62, mentre l’Over 2,5 è quotato 2,15. Più equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,92 e 1,80.

