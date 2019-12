Diretta Monterrey Al Sadd/ Streaming video Canale 20: per un posto in semifinale

Monterrey Al Sadd, in diretta dallo stadio Jassim Bin Hamad di Doha, è la partita in programma oggi, sabato 14 dicembre 2019: fischio d’inizio previsto per le ore 18.30 secondo il fuso orario italiano, ma ricordiamo che saranno le ore 20,30 in Qatar. Eccoci al secondo turno per i mondiali per club ed ora si comincia a fare sul serio per la manifestazione Fifa: con la diretta di questa sera tra Monterrey Al Sadd in fatti si metterà in palio il secondo e ultimo biglietto disponibile per le prossime semifinali del torneo. Il tabellone per la prossima a fase dei mondiali per club è già fissato e la vincente questa sera a Doha si troverà a contendere la finale più prestigiosa al Liverpool di Jurgen Klopp. Visto il premio, ci attendiamo allora una partita spettacolare per questa sera, dall’esito non cosi scontato: ricordiamo dopo tutto bene che i qatarioti hanno strappato ai tempi supplementari la vittoria sul Hienghene solo pochi giorni fa, mentre i messicani esordiscono oggi in tabellone, col titolo di vincitore della Champions league di CONCACAF.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monterrey Al Sadd sarà trasmessa dal canale Mediaset 20: è questa emittente ad avere i diritti per mandare in onda le partite del Mondiale per Club 2019. Canale che è raggiungibile anche dagli abbonati alla televisione satellitare attraverso il loro decoder, e che in assenza di un televisore sarà disponibile attraverso il servizio di diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando senza costi aggiuntivi il sito mediasetplay.mediaset.it.

DIRETTA MONTERREY AL SADD: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Monterrey Al Sadd di questa sera, ci attendiamo una formazione piena di titolari per Mohamed, che certo non può sbagliare alla prima di questa edizione del Mondiale per club Fifa. Ecco dunque che questa sera i messicani dovrebbero dare spazio di nuovo al 4-4-2, che vedrà in attacco la coppia Janssen-Pizzarro. Per la mediana invece i primi nomi sono quelli di Pabon Rios, Rodrigues, Ortiz e Gallardo. Saranno maglie confermate anche nella difesa per il Monterrey con Barovero tra i pali e il duo centrale Sanchez-Montes: ecco poi Medina e Vangioni agire ai lati del reparto. Undici colmo di titolari anche per l’Al Sadd: benchè i qatarioti abbiano già vissuto un primo turno ai Mondiali, Xavi non può rischiare un turnover e certo i suoi giocatori hanno già recuperato dallo sforzo. Sarà dunque 4-2-3-1 per l’Al Sadd con Bounedjah prima punta e affiancato da Afifi e Al Ansari, mentre sarà Nam il titolare sulla tre quarti. Per la mediana i primi nomi di Xavi sono quelli di Gabi e Al Hajri, mentre in difesa non dubitano della loro titolarità Hassan, Khouki, Jung e Ro Ro.



