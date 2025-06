Nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 giugno, alle ore 03:00 italiane, gli occhi dei tifosi nerazzurri, nonostante l’ora tarda, saranno puntati sulla diretta Monterrey Inter, sfida affascinante del Girone E del Mondiale per Club FIFA 2025. Due squadre dalla storia molto diversa ma accomunate da una recente rivoluzione in panchina si affrontano per la prima volta in assoluto, e il contesto è di quelli che contano.

Calciomercato Inter News/ Mosquera, buone notizie: si complica il rinnovo col Valencia (17 giugno 2025)

I messicani del Monterrey, che possono vantare la presenza di Sergio Ramos in difesa, alla loro sesta partecipazione al torneo si affidano all’esperienza internazionale di Domènec Torrent per cercare di replicare i terzi posti del 2012 e 2019, ma la recente eliminazione dalla Clausura e un cambio tecnico non lasciano presagire un cammino semplice.

Calciomercato Inter News/ Calhanoglu verso il Galatasaray, bloccato il sostituto!

Di fronte, però, c’è un’Inter ferita e affamata. Dopo una stagione amarissima, chiusa con zero trofei e una clamorosa disfatta per 5-0 in finale di Champions contro il PSG, i nerazzurri vogliono ripartire da questo palcoscenico globale. Cristian Chivu ha preso il timone da poche settimane e debutta con l’obiettivo di difendere l’imbattibilità interista al Mondiale per Club, rimasta intatta dal trionfo del 2010. Senza Calhanoglu e Taremi, ma con i nuovi acquisti Luis Henrique e Sucic pronti a infiammare la notte americana, sarà una partita che vale più dei tre punti. E forse anche un pezzo d’identità per entrambe.

Calciomercato Inter News/ Hojlund, si accelera per l'attaccante. Ottimismo per Bonny (16 giugno 2025)