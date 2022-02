Diretta/ Montevarchi Ancona Matelica streaming video tv: voglia di riscatto (Serie C)

DIRETTA MONTEVARCHI ANCONA MATELICA: PERIODO COMPLICATO…

Montevarchi Ancona Matelica, in diretta domenica 20 febbraio 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Gastone Brilli-Peri di Montevarchi, sarà una sfida valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie C. Voglia di riscatto per entrambe le squadre, sconfitte nell’ultimo turno infrasettimanale. Montevarchi lo contro la capolista Modena, in un impegno proibitivo in calendario ma che ha prolungato la crisi dei toscani, con 4 pareggi e 7 sconfitte ottenute negli ultimi 11 impegni.

Diretta/ Ancona Matelica Cesena (risultato finale 0-3): tris di Pierini!

Ancora un black out per l’Ancona Matelica, battuto 0-3 in casa dal Cesena in un match senza storia, come lo 0-3 subito sempre in casa contro la Pistoiese, sconfitte che hanno interrotto un periodo sostanzialmente positivo per i marchigiani. I quali all’andata hanno battuto il Montevarchi con un secco 2-0 grazie a una doppietta di Rolfini, entrambi i gol su rigore. Al 9 ottobre 2005 risale, con un pareggio per 0-0, l’ultimo precedente a Montevarchi tra le due squadre.

Diretta/ Modena Montevarchi (risultato finale 2-0) streaming: la chiude Minesso

DIRETTA MONTEVARCHI ANCONA MATELICA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Montevarchi Ancona Matelica di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEVARCHI ANCONA MATELICA

Le probabili formazioni della diretta Montevarchi Ancona Matelica, match che andrà in scena al Gastone Brilli-Peri di Montevarchi. Per il Montevarchi, Roberto Malotti schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rinaldi; Achy, Chiesa, Senzamici; Lischi, Intinacelli, Carpani, Nannelli; Mercati; Barranca, Sorrentino. Risponderà l’Ancona Matelica allenato da Gianluca Colavitto con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Avella; Tofanari, Masetti, Iotti, Di Renzo; Delcarro, Gasperi, Iannoni; Rolfini, Faggioli, Sereni.

DIRETTA/ Montevarchi Carrarese (risultato 1-1) streaming video tv: pari allo scadere!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Montevarchi Ancona Matelica, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Montevarchi con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo dell’Ancona Matelica, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.



© RIPRODUZIONE RISERVATA