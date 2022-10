Diretta/ Montevarchi Carrarese streaming video tv: crisi marmifera (Serie C)

DIRETTA MONTEVARCHI CARRARESE: DERBY TOSCANO!

Montevarchi Carrarese, in diretta domenica 9 novembre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Gastone Brilli Peri di Montevarchi, sarà una sfida valida per la 7^ giornata del campionato di Serie C. Derby toscano delicato per la Carrarese che dopo essere balzata in testa alla classifica è incappata in due sconfitte consecutive, perdendo prima sul campo dell’Alessandria e poi cedendo sul proprio campo al Gubbio, subendo mercoledì scorso anche l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Entella.

Il Montevarchi ha messo in fila due vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. Prima il colpaccio in casa dell’Ancona, quindi il turno superato col successo interno contro il Monterosi Tuscia. Il 13 febbraio scorso la sfida è andata in scena per l’ultima volta in casa del Montevarchi con un pareggio 1-1, al 2 maggio 2004 risale l’ultima vittoria marmifera in casa dei rossoblu col punteggio di 0-1, il Montevarchi ha battuto la Carrarese in casa per l’ultima volta con il 2-0 del 28 novembre 1999.

MONTEVARCHI CARRARESE DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Montevarchi Carrarese, sabato 8 novembre, non sarà disponibile sui canali televisivi in chiaro o a pagamento, sul satellite o sul digitale terrestre. Elevensports avrà l’esclusiva del match in diretta streaming video via internet per tutti coloro che si collegheranno tramite pc al sito elevensports.it, o con smart tv o dispositivi mobili come smartphone o tablet sull’applicazione Elevensports.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEVARCHI CARRARESE

Le probabili formazioni della diretta Montevarchi Carrarese, match che andrà in scena allo stadio Gastone Brilli Peri di Montevarchi. Per il Montevarchi, Gabriele Bencivenni schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Barosi, Maggioni, Caldore, Cinaglia, Dell’Orfano, Altobelli, Ricci, Guarracino, Bentivegna, Pandolfi, Scaccabarozzi. Risponderà la Carrarese allenata da Alessandro Dal Canto con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Satalino; Pelagatti, D’Ambrosio, Imperiale; Grassini, Cerretelli, Schiavi, Mercati, Cicconi; Capello, Giannetti.

MONTEVARCHI CARRARESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Montevarchi Carrarese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria del Montevarchi con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Carrarese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.05.











