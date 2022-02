DIRETTA/ Montevarchi Carrarese video streaming tv: ecco la storia del derby toscano

DIRETTA MONTEVARCHI CARRARESE: I TESTA A TESTA

Si gioca tra poco Montevarchi Carrarese: una partita che curiosamente ha non pochi precedenti, ma ne ha soltanto 7 considerando la stagione a cavallo dei due millenni (1999-2000). In questo periodo la Carrarese è riuscita a vincere soltanto una volta, ma del resto è così anche per l’Aquila: hanno dominato i pareggi che sono stati ben 5. Dal 1988, anno del primo match tra queste due squadre, i marmiferi non hanno mai festeggiato al Brilli-Peri: al massimo hanno portato via cinque pareggi.

Diretta/ Siena Montevarchi (risultato finale 2-0) streaming: la chiude Cardoselli!

Il Montevarchi invece il colpo in casa della Carrarese lo ha fatto, è successo solo una volta ed era precisamente il dicembre 1998; vale la pena ricordare invece che è abbastanza datata l’ultima affermazione casalinga della neopromossa attuale, per trovarla infatti bisogna tornare al novembre 1999 (ma da allora al Brilli-Peri si è giocato solo un’altra volta) e i gol decisivi erano stati segnati da Tommaso Porfido e Tarcisio Catanese, uno per tempo. Sarà allora molto interessante scoprire quello che succederà oggi in una partita decisamente importante per il girone B di Serie C… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Carrarese Reggiana (risultato finale 1-1): gol di Tunjov ferma la capolista!

DIRETTA MONTEVARCHI CARRARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Montevarchi Carrarese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Pescara Carrarese (risultato finale 1-1): Di Natale obbliga Auteri al pari

MONTEVARCHI CARRARESE: È SEMPRE UN DERBY…

Montevarchi Carrarese, in diretta domenica 13 febbraio 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Gastone Brilli-Peri di Montevarchi, sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C. Punti che pesano tra due squadre che stanno inseguendo obiettivi diversi. Il Montevarchi perdendo in casa del Siena nell’ultima sfida disputata è rimasto al quartultimo posto, punta la salvezza ma deve scuotersi dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime cinque partite disputate.

La Carrarese divide la nona piazza con il Siena e si trova dunque ancora agganciata alla zona play off, ma quello contro la Reggiana è stato il quarto pareggio consecutivo. Risultato di prestigio visto che i granata viaggiano a ritmo di record, ma l’andamento dei marmiferi nell’ultimo periodo è stato decisamente più lento. Nel match d’andata allo stadio Dei Marmi pareggio ricco di gol tra le due squadre che hanno chiuso sul 2-2 il loro confronto.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEVARCHI CARRARESE

Le probabili formazioni della diretta Montevarchi Carrarese, match che andrà in scena allo stadio Gastone Brilli-Peri di Montevarchi. Per il Montevarchi, Roberto Malotti schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Giusti; Achy, Dutu, Bassano; Lischi, Amatucci, Mercati, Martinelli; Barranca; Casiello, Jallow. Risponderà la Carrarese allenata da Antonio Di Natale con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Vettorel; Semprini, Kalaj, Marino, Imperiale; Battistella, Pasciuti, Figoli; Mazzarani; Galligani, Doumbia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Montevarchi Carrarese al Brilli-Peri, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Montevarchi con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Carrarese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.70.



© RIPRODUZIONE RISERVATA