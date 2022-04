Diretta/ Montevarchi Cesena streaming video tv: romagnoli per il podio (Serie C)

DIRETTA MONTEVARCHI CESENA: OSPITI FAVORITI!

Montevarchi Cesena, in diretta sabato 9 aprile 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Gastone Brilli Peri di Montevarchi, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie C. Dopo l’ultima vittoria interna nello scontro diretto con l’Entella il Cesena crede più che mai al terzo posto, massimo risultato raggiungibile in un girone dominato da Modena e Reggiana, con i romagnoli che vantano ora 4 lunghezze di vantaggio proprio sull’Entella quarta.

Perdendo a Pesaro nell’ultima uscita e raccogliendo un solo punto nelle ultime tre partite il Montevarchi ha invece messo da parte le velleità di play off, dovendosi ora guardare le spalle dalla Pistoiese quintultima lontana solo 3 punti e dalla zona play out. All’andata Cesena vincente 3-1 in casa contro il Montevarchi, vittoria firmata dalle reti messe a segno da Bortolussi (doppietta) e Berti.

DIRETTA MONTEVARCHI CESENA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Montevarchi Cesena è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 254 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEVARCHI CESENA

Le probabili formazioni della diretta Montevarchi Cesena, match che andrà in scena allo stadio Gastone Brilli Peri di Montevarchi. Per il Montevarchi, Roberto Malotti schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rinaldi; Achy, Chiesa, Senzamici; Lischi, Intinacelli, Carpani, Nannelli; Mercati; Barranca, Sorrentino. Risponderà il Cesena allenato da William Viali con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Nardi; Ciofi, Pogliano, Gonnelli, Favale; Ardizzone, Steffè; Pittarello, Pierini, Frieser; Bortolussi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Montevarchi Cesena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Montevarchi con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Cesena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.10.











