Diretta/ Montevarchi Cesena streaming video tv: romagnoli quarti (Serie C)

DIRETTA MONTEVARCHI CESENA: PADRONI DI CASA IN CERCA DI PUNTI!

Montevarchi Cesena, in diretta sabato 29 ottobre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Gastone Brilli-Peri di Montevarchi, sarà una sfida valida per la 11^ giornata del campionato di Serie C. Si affrontano due squadre che stanno vivendo momenti diametralmente opposti: romagnoli quarti e reduci da 3 vittorie consecutive, l’ultima in casa contro il Fiorenzuola, successo che ha permesso ai piacentini di agganciare proprio i piacentini al quarto posto in classifica.

Per il Montevarchi invece 3 sconfitte consecutive, l’ultima subita sul campo della Lucchese in uno dei molti diversi derby toscani che il girone propone e che ha costretto il Montevarchi ad essere risucchiato in zona play out, con 8 punti assieme a Recanatese ed Alessandria. Il 9 aprile scorso l’ultimo precedente in Toscana tra le due squadre ha fatto registrare una vittoria in goleada per il Montevarchi, vincente 4-0 tra le mura amiche contro il Cesena.

MONTEVARCHI CESENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Montevarchi Cesena, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Montevarchi Cesena esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEVARCHI CESENA

Le probabili formazioni della diretta Montevarchi Cesena, match che andrà in scena allo stadio Gastone Brilli Peri di Montevarchi. Per il Montevarchi, Gabriele Bencivenni schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Barosi, Maggioni, Caldore, Cinaglia, Dell’Orfano, Altobelli, Ricci, Guarracino, Bentivegna, Pandolfi, Scaccabarozzi. Risponderà il Cesena allenato da Domenico Toscano con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Lewis, Ciofi, Coccolo, Prestia, Calderoni, Zecca, Hraiech, Bianchi, De Rose, Ferrante, Corazza.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Montevarchi Cesena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Montevarchi con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Cesena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.











