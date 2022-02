Diretta/ Montevarchi Fermana streaming video: punti salvezza in ballo (Serie C)

DIRETTA MONTEVARCHI FERMANA: PUNTI PESANTI IN BALLO!

Montevarchi Fermana, in diretta mercoledì 23 febbraio 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Gastone Brilli-Peri di Montevarchi, sarà una sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C. Punti salvezza in ballo con Montevarchi e Fermana che al momento dividono il quintultimo posto al confine della zona play out. I marchigiani hanno pareggiato col Pescara nell’ultimo turno di campionato e sono stati agganciati dai toscani, vincenti invece in casa contro l’Ancona Matelica.

Il Montevarchi ha interrotto una serie di 11 risultati senza vittoria, striscia che aveva fatto scivolare sensibilmente indietro i rossoblu in classifica, mentre la Fermana proprio da 11 match di fila non riesce a fare bottino pieno, avendo inanellato 8 pareggi e 3 sconfitte in questo periodo. Nel match d’andata nelle Marche è stata la formazione toscana a piazzare il blitz, rete decisiva messa a segno da Gambale.

DIRETTA MONTEVARCHI FERMANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Montevarchi Fermana non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEVARCHI FERMANA

Le probabili formazioni della diretta Montevarchi Fermana, match che andrà in scena allo stadio Gastone Brilli Peri di Montevarchi. Per il Montevarchi, Roberto Malotti schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rinaldi; Achy, Chiesa, Senzamici; Lischi, Intinacelli, Carpani, Nannelli; Mercati; Barranca, Sorrentino. Risponderà la Fermana allenato da Giancarlo Riolfo con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Ginestra; Sperotto, Blondett, Scrosta; Rossoni, Urbinati, Capece, Rodio; Pannitteri, Cognigni, Frediani.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Montevarchi Fermana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Montevarchi con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Fermana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.



