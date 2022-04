Diretta/ Montevarchi Gubbio streaming video tv: match da poche ambizioni (Serie C)

DIRETTA MONTEVARCHI GUBBIO: IN EQUILIBRIO

La diretta di Montevarchi Gubbio, partita valida per l’ultima giornata del campionato di Serie C, andrà in scena sabato 23 aprile a partire dalle ore 17.30. Allo Stadio Gastone Brilli Peri si affrontano due squadre che non hanno ancora molte ambizioni: i padroni di casa sono matematicamente salvi, mentre gli ospiti sono matematicamente qualificati ai play-off. Entrambe hanno dunque poco da chiedere a questo incontro, ma sicuramente cercheranno di chiudere la propria annata nel migliore dei modi.

I toscani sono reduci da una vittoria con il Cesena e da un pari a reti inviolate contro la Viterbese, per cui l’obiettivo è quello di dare continuità alla striscia di risultati utili. Gli umbri invece arrivano dai due pareggi contro Pistoiese e Modena. Dopo avere fermato la capolista, dunque, intendono trovare un successo. La classifica vede favoriti proprio loro, con un gap pari a 10 punti.

DIRETTA MONTEVARCHI GUBBIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Montevarchi Gubbio non verrà purtroppo trasmessa in televisione, in quanto né Sky Sport né Rai Sport hanno inserito il match valido per l’ultima giornata di Serie C nel suo palinsesto: gli appassionati di calcio, dunque, potranno usufruire della visione della diretta Montevarchi Gubbio esclusivamente in streaming. Ciò soltanto nel caso in cui siano abbonati alla piattaforma Eleven Sports, che ha acquisito i diritti dell’intero campionato. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEVARCHI GUBBIO

Le probabili formazioni della diretta Montevarchi Gubbio non risentiranno di particolari assenze, ma è plausibile che i due tecnici scelgano di fare del turnover in questo ultimo turno del campionato di Serie C. I padroni di casa potrebbero scendere in campo con un 3-4-1-2 così strutturato: Giusti; Tozzuolo, Achy, Dutu; Lischi, Amatucci, Boccadamo, Martinelli; Giordani; Jallow, Barranca. Gli ospiti invece dovrebbero optare per un 4-3-3 così disegnato: Ghidotti; Righetti, Redolfi, Signorini, Formiconi; Miguel Angel, Malaccari, Bulevardi; Mangni, Spalluto, Arena.

QUOTE MONTEVARCHI GUBBIO

Le quote della diretta Montevarchi Gubbio, offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet, rivelano che la partita di Serie C potrebbe essere piuttosto equilibrata. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposta a 2,50. Il pareggio, con il segno X, è fissato invece a 2,95. Il successo degli ospiti, con il segno 2, si trova infine a 2,70.











