DIRETTA/ Montevarchi Imolese video streaming tv: i precedenti sono appena quattro

DIRETTA MONTEVARCHI IMOLESE: I TESTA A TESTA

A poche ore dalla diretta di Montevarchi Imolese, vogliamo ora andare a controllare anche lo storico che interessa i due club, oggi chiamati in causa per la 14^ giornata della serie C. Anche se i dati in nostro possesso non sono poi così ricchi. Tabella alla mano possiamo leggere per tale incontro appena 4 precedenti ufficiali, questo divisi tra il campionato della Serie C del 1970-71 e l’edizione 2017-18 del campionato della Serie D, che li aveva visti inseriti nel medesimo girone D.

Il bilancio che ne ricaviamo poi conta pure di ben tre vittorie dell’Imolese e una sola affermazione del Montevarchi, come di nessun pareggio fin qui segnato. I dati fin qui elencati però potrebbero essere poco utili in vista del match di quest’oggi: staremo a vedere però che ci dirà il campo! (Agg Michela Colombo)

DIRETTA MONTEVARCHI IMOLESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Montevarchi Imolese non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

MONTEVARCHI IMOLESE: PARTITA COMBATTUTA

Montevarchi Imolese, in diretta domenica 14 novembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Ettore Mannucci di Pontedera, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Entrambe le squadre cercano il salto di qualità, seppur da posizioni di classifica differenti. Il Montevarchi ha perso quattro delle ultime cinque sfide disputate in campionato, vincendo solo il match interno contro il Teramo per poi cadere però di nuovo nella successiva trasferta sul campo della Lucchese.

L’Imolese invece è in zona play off, con 19 punti (+6 rispetto al Montevarchi) e con un pareggio 2-2 contro il Gubbio nell’ultimo match disputato. Sicuramente un buon ruolino di marcia per gli emiliani, partiti innanzitutto con l’obiettivo di una tranquilla salvezza in questa stagione. Le due squadre si sono affrontate per l’ultima volta a Montevarchi in campionato in Serie D, il 18 ottobre 2017 con una vittoria per 1-2 dell’Imolese. Ultimo successo interno del Montevarchi, nell’allora Serie C/2, con il 2-0 del 14 dicembre 2003.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEVARCHI IMOLESE

Le probabili formazioni della diretta Montevarchi Imolese, match che andrà in scena all’Ettore Mannucci di Pontedera. Per il Montevarchi, Roberto Malotti schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Giusti; Achy, Tozzuolo, Dutu, Martinelli; Mercati, Amatucci, Intinacelli; Barranca, Gambale, Jallow. Risponderà l’Imolese allenata da Gaetano Fontana con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Melgrati; Liviero, Vona, Angeli, Lia; Chio, D’Alena, Benedetti; Belloni, Padovan, Matarese.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Ettore Mannucci di Pontedera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Montevarchi con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo dell’Imolese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.



