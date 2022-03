Diretta/ Montevarchi Pistoiese streaming video tv: scontro toscano (Serie C)

DIRETTA MONTEVARCHI PISTOIESE: È DERBY!

Montevarchi Pistoiese, in diretta domenica 6 marzo 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Gastone Brilli Peri di Montevarchi sarà una sfida valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie C. Scontro tutto toscano tra due squadre che stanno rincorrendo il medesimo obiettivo, la salvezza. E’ un buon momento per il Montevarchi che dopo due vittorie consecutive ha imposto il pari casalingo all’Olbia ed è rimasto così a +3 rispetto alla zona play out.

Dall’altra parte la Pistoiese è reduce da un importante 3-0 a proprio favore in un altro scontro diretto con l’Imolese, con gli orange che pur tra alti e bassi stanno mettendo in cascina punti importanti e vincendo a Montevarchi vedrebbero farsi concreta anche la possibilità della salvezza diretta. Nel match d’andata la Pistoiese ha battuto 2-0 il Montevarchi tra le mura amiche dello stadio Melani con reti messe a segno da Vano e D’Antoni.

DIRETTA MONTEVARCHI PISTOIESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Montevarchi Pistoiese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEVARCHI PISTOIESE

Le probabili formazioni della diretta Montevarchi Pistoiese, match che andrà in scena allo stadio Gastone Brilli Peri di Montevarchi. Per il Montevarchi, Roberto Malotti schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Giusti, Tozzuolo, Chiesa, Dutu; Achy, Giordani, Mercati, Boccadamo; Barranca; Sorrentino, Gambale. Risponderà la Pistoiese allenata da Marco Alessandrini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Seculin, Moretti, Portanova, Sottini, Martina; Pertica, Marcucci, Mezzoni; Castellano; Vano, Di Massimo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Montevarchi Pistoiese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Montevarchi con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo della Pistoiese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.



