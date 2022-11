DIRETTA/ Montevarchi Recanatese video streaming tv: prima volta nella storia

DIRETTA MONTEVARCHI RECANATESE: IL TESTA A TESTA

La diretta di Montevarchi Recanatese rappresenta un vero e proprio inedito. Le due squadre infatti si affrontano per la prima volta oggi, non ci sono dunque precedenti da analizzare. Al match arrivano paradossalmente meglio i padroni di casa. Questi dopo cinque sconfitte di fila, a cui si aggiunge l’eliminazione per mano dall’Entella in Coppa Italia di categoria, la squadra di casa ha collezionato 4 punti nelle ultime due gare con un pareggio a reti inviolate contro Vis Pesaro e poi un successo esterno col risultato di 0-2 in casa dell’Imolese.

Diretta/ Recanatese Rimini (risultato finale 0-1): espulso Santini tra gli ospiti!

Nonostante un percorso di crescita la Recanatese ha mostrato nuovamente i limiti evidenziati a inizio stagione. Dopo due pari e due vittoria infatti nelle ultime tre gare ha perso due volte con una vittoria in mezzo. Il successo è arrivato proprio in trasferta contro il Gubbio mentre i due ko in casa con Fiorenzuola e Rimini. La stagione è ancora molto lunga, ma diventa comunque interessante vedere cosa ci racconterà la partita di oggi. (MC)

Diretta/ Imolese Montevarchi (risultato finale 0-2): reti di Bertola e Alagna!

MONTEVARCHI RECANATESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Montevarchi Recanatese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

DIRETTA/ Montevarchi Vis Pesaro (risultato finale 0-0): noia ed equilibrio!

IN EQUILIBRIO!

Montevarchi Recanatese, in diretta sabato 26 novembre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Gastone Brilli Peri di Montevarchi, sarà una sfida valida per la 15^ giornata del campionato di Serie C. Sfida in zona play out tra due formazioni separate da 2 sole lunghezze in classifica. 14 punti per la Recanatese, sestultima dopo l’ultima sconfitta interna contro il Rimini che ha confermato gli alti e bassi dell’ultimo periodo per la formazione marchigiana.

Il Montevarchi è quintultimo e insegue appunto a 2 punti di distanza, con i toscani che hanno interrotto un momento no andando a vincere 0-2 nell’ultimo turno di campionato in casa dell’Imolese. Vittoria importante arrivata dopo il pareggio interno contro la Vis Pesaro, che aveva interrotto per il Montevarchi una serie nera di 5 sconfitte consecutive precedentemente incassate in campionato.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEVARCHI RECANATESE

Le probabili formazioni della diretta Montevarchi Recanatese, match che andrà in scena allo stadio Gastone Brilli Peri di Montevarchi. Per il Montevarchi, Gabriele Bencivenni schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Barosi, Maggioni, Caldore, Cinaglia, Dell’Orfano, Altobelli, Ricci, Guarracino, Bentivegna, Pandolfi, Scaccabarozzi. Risponderà la Recanatese allenata da Giovanni Pagliari con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Bagheria, Quacquarelli, Longobardi, Ferrante, Marafini; Minicucci, Carpani, Raparo, Senigagliesi; Marilungo, Sbaffo.

MONTEVARCHI RECANATESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Montevarchi Recanatese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Montevarchi con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo della Recanatese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.











© RIPRODUZIONE RISERVATA