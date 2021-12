Diretta/ Montevarchi Reggiana streaming video tv: capolista senza sosta (Serie C)

DIRETTA MONTEVARCHI REGGIANA: OSPITI FAVORITI!

Montevarchi Reggiana, in diretta mercoledì 22 dicembre 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Ettore Mannucci di Pontedera, sarà una sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Continua senza sosta la marcia della capolista, con la Reggiana che condivide la vetta del girone con un Modena da record, capace di infilare 11 vittorie consecutive. I granata non sono da meno, il 5-0 al Teramo ha dimostrato l’ottimo stato di forma dei granata che non hanno intenzione di cedere la vetta.

Il Montevarchi ha ottenuto solo due punti nelle ultime quattro partite con l’ultimo match perso sul campo del Gubbio. Toscani in difficoltà ma ancora a +2 dalla zona play out, anche se la situazione può essere complicata considerando l’impegno in calendario. Le due squadre tornano ad affrontarsi in campionato in casa dei toscani il 15 gennaio 2006, 1-1 il risultato finale, mentre al 13 febbraio 2000 risale l’ultimo match vinto dal Montevarchi in casa contro gli emiliani.

DIRETTA MONTEVARCHI REGGIANA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Montevarchi Reggiana è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEVARCHI REGGIANA

Le probabili formazioni della diretta Montevarchi Reggiana, match che andrà in scena all’Ettore Mannucci di Pontedera. Per il Montevarchi, Roberto Malotti schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Giusti; Achy, Tozzuolo, Dutu, Martinelli; Mercati, Amatucci, Intinacelli; Barranca, Gambale, Jallow. Risponderà la Reggiana allenata da Aimo Diana con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Venturi; Luciani, Camigliano, Cremonesi, Contessa; Radrezza, Cigarini, Rossi; Rosafio, Zamparo, Lanini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Mannucci di Pontedera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Montevarchi con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo della Reggiana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.85.



