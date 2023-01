DIRETTA/ Montevarchi Siena (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca!

DIRETTA MONTEVARCHI SIENA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Pochissimi minuti ci separano da Montevarchi Siena, partita che si annuncia delicata perché naturalmente si tratta di uno dei numerosi derby toscani che caratterizzano l’andamento del girone B di Serie C. L’Aquila Montevarchi nel corso del campionato finora ha raccolto appena 17 punti in classifica mediante quattro vittorie, cinque pareggi e ben tredici sconfitte, i gol segnati sono 19 per i toscani, che invece al passivo ne contano 34, di conseguenza ecco un brutto -15 nella differenza reti del Montevarchi in campionato.

Fa decisamente meglio il Siena, che è settimo con 34 punti grazie a nove vittorie, sette pareggi e sei sconfitte. In questo caso abbiamo 22 gol all’attivo e appena 17 incassati, quindi la differenza reti del Siena è un più che buono +5 quando siamo giunti appena oltre la metà della stagione regolare di Serie C. Adesso però basta numeri e parole, perché a “parlare” dovrà essere solamente il campo: spazio allora ai protagonisti, adesso Montevarchi Siena comincia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MONTEVARCHI SIENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta della sfida Montevarchi Siena è visitabile su Eleven Sports, l’emittente adatto per i match di serie C. Richiesto l’abbonamento disponibile mensilmente o stagionalmente

La diretta dell’incontro è consultabile in streaming video su smart tv e dispositivi multimediali come computer, smartphone o tablet.

MONTEVARCHI SIENA: SFIDA TUTTA TOSCANA AD AREZZO

La diretta di Montevarchi Siena, partita in programma domenica 22 gennaio ore 14:30, racconta di una gara tra due squadre con obiettivi ben differenti. I padroni di casa sono immischiati nella lotta per non retrocedere e il recente stato di forma fa suonare un campanello d’allarme in casa Montevarchi: tre sconfitte nelle ultime cinque gare, un periodo negativo che ha relegato la formazione toscana al penultimo posto. Il Siena invece milita al settimo posto, ma le recenti prestazioni hanno vista la squadra bianconera peccare di continuità: pareggio-vittoria-pareggio-sconfitta-vittoria. Un’altalena di risultati che impone al Siena di cercare il successo nella vicina trasferta ad Arezzo per consolidare la propria posizione all’interno della zona playoff.

Che sia in casa o in trasferta, il Siena non desta preoccupazioni relative ad una differenza di prestazioni. Infatti sono stati raccolti i medesimi punti (diciassette) sia tra le mura amiche che lontano da casa. Cambia poco anche per il Montevarchi a dire il vero che ha conquistato tre punti in più in casa, per il resto tutto abbastanza regolare.

MONTEVARCHI SIENA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Montevarchi Siena vedono i padroni di casa scendere in campo con il modulo 3-4-1-2. Mazzini sarà il portiere designato con Chiti-Tozzuolo-Gennari a comporre la difesa. Luschi a destra e Cerasani a sinistra utilizzeranno le fasce di competenza per fare male mentre Nador con Amatucci si preoccuperanno della zona centrale. Il numero dieci Biagi supporterà le due punte Kernezo e Jallow.

Il Siena invece si schiererà in campo col 4-3-2-1. Albero di Natale che vede Lanni in porta e il poker difensivo Raimo a destra, Riccardi-Silvestri cerniera difensiva e Favalli sulla fascia mancina. In cabina di regia Leone con Castrorani e Frediani mezzali. Doppio trequartista con Belloni e Di Stanco più Paloschi unica punta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Montevarchi Siena indicano favoriti gli ospiti. Secondo Snai, il segno 2 vale 2.20 mentre l’1 sta a 3.15. Il segno X relativo al pareggio lo possiamo trovare a 3.10.

Il Gol è dato a 1.96 con l’eventualità di non vedere tutte e due le squadre segnare a 1.74. Il risultato esatto di 1-1 è dato sei volte la posta in palio, l’1-0 in favore dei padroni di casa lo si trova 8.

