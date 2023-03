Diretta/ Montevarchi Torres streaming video tv: i rossoblu in trasferta (Serie C)

DIRETTA MONTEVARCHI TORRES: ULTIME CHANCE PER I PADRONI DI CASA

La diretta di Montevarchi Torres, in programma sabato 11 marzo alle ore 14:30, vede l’ultima in classifica che proverà a guadagnare punti importanti per la salvezza. I padroni di casa, appunto, sono il fanalino di coda del Girone B con appena ventuno punti in trenta partite. La vittoria manca dal 23 dicembre con un 2023 dunque da incubo con zero successi. Bicchiere mezzo pieno la scorsa settimana con un pareggio di tutto rispetto col Cesena terzo. La Torres era finalmente tornata a vincere contro l’Alessandria, ma la gioia è durata poco visto che nelle successive due gare sono arrivate due sconfitte contro Olbia e Pontedera.

Il Montevarchi in casa è riuscita a conquistare i tre punti solo due volte su sedici partite totali con sei pari e sette sconfitte in totale che testimoniano la grande difficoltà in questa stagione. Non si può lamentare la Torres per il proprio rendimento esterno viste le quattro vittorie che hanno contribuito, insieme ai sei pareggi, ad arrivare a quota diciotto punti in trasferta.

MONTEVARCHI TORRES STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Montevarchi Torres si potrà vedere su Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti dell’intera Serie C. Per visionare l’evento bisognerà abbonarsi o mensilmente oppure per tutta la stagione.

Si potrà assistere alla diretta Montevarchi Torres in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato attraverso l’applicazione o il sito Eleven Sports. Per questo incontro specifico, non si sa ancora se si potrà vedere su Sky, che ogni turno di campionato seleziona solamente alcune partite da trasmettere sui propri canali satellitari.

MONTEVARCHI TORRES, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Montevarchi Torres vede i padroni di casa con il 3-4-1-2. In porta Mazzini, trio difensivo con Tozzulo-Bertola-Gennari. A centrocampo Mussis e Cerasani svolgeranno il ruolo di centrali mentre Silvestro e Lischi risiederanno a destra e sinistra. In avanti Kernezo e Rovaglia giocheranno con il supporto di Giordani sulla trequartisti.

Risposte ospite con il 4-3-1-2: Salvato tra i pali, Fabriani terzino destro, Dametto e Antonelli centrali più Girgi sull’out mancino. Le mezzali saranno Masala e Lora con Urso regista. Ruocco giocherà alle spalle di Omoregbe e Lisai.

