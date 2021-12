DIRETTA/ Montevarchi Viterbese (risultato finale 0-0): solo un legno per parte

DIRETTA MONTEVARCHI VITERBESE (RISULTATO 0-0) TRIPLICE FISCHIO

Allo Stadio Gastone Brilli Peri le formazioni di Aquila Montevarchi e Viterbese si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0. Nel primo tempo sono i padroni di casa a cercare di prendere in mano il controllo delle operazioni affacciandosi pericolosamente in zona offensiva in particolar modo al 15′ quando lo sfortunato Carpani coglie un palo. Gli ospiti crescono lentamente e replicano mancando clamorosamente il bersaglio al 39′ con Adopo. Nel secondo tempo il copione pare ripetersi rispetto a quanto ammirato qualche istante prima con Volpicelli a centrare un palo al 47′. Nell’ultima parte dell’incontro i gialloblu rischiano l’autogol a causa di una deviazione di D’Ambrosio al 78′ e rimangono senza allenatore quando mister Punzi viene espulso per proteste all’80’. Il punto guadagnato quest’oggi consente rispettivamente all’Aquila Montevarchi di portarsi a quota 21 ed alla Viterbese di salire a 12 punti nella classifica del girone B della Serie C. (cronaca Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco le formazioni di Aquila Montevarchi e Viterbese sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 0 iniziale. I minuti scorrono sul cronometro e la gara resta in parità, non accennando ad offrire azioni pericolose realmente degne di nota. Fino a questo momento il direttore di gara Eugenio Scarpa, proveniente dalla sezione di Collegno, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo due calciatori nel Montevarchi ed un elemento tra le file della Viterbese. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Toscana la partita tra Aquila Montevarchi e Viterbese è cominciata da circa una trentina di minuti nel primo tempo e, arrivati quindi alla mezz’ora, il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro la partita sembra tardare ad entrare nel vivo tanto che le emozioni scarseggiano e nessuna delle due compagini pare in grado di spezzare l’equilibrio di partenza. Ecco le formazioni ufficiali: AQUILA MONTEVARCHI – Giusti, Martinelli, Tozzuolo, Mercati, Dutu, Amatucci, Gambale, Barranca, Lischi, Jallow, Carpani. All.: Malotti. VITERBESE – Daga, Pavlev, D’Ambrosio, Martinelli, Urso, Adopo, Megelaitis, Iuliano, Volpicelli, Simonelli, Murilo. All.: Punzi. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI COMINCIA!

Siamo pronti a dare la parola al campo per la diretta tra Montevarchi e Viterbese: pure nella trepidante attesa andiamo a controllare qualche numero interessante, fin qui segnato. Alla vigilia della 18^ giornata, con quattro vittorie, un pareggio e tre sconfitte casalinghe, quattordici reti fatte e dodici subite, i padroni di casa dell’Aquila Montevarchi ospitano una Viterbese che oramai è quasi arresa alla sua condizione di fanalino di coda del girone.

Dando un occhio ai numeri ricordiamo infatti che gli ospiti in trasferta non hanno mai vinto e pure hanno perso cinque match pareggiandone tre: per loro spicca anche un bottino di dieci reti segnate e sedici subite. Ora tocca dare la parola al campo: la diretta Montevarchi Viterbese comincia!

MONTEVARCHI VITERBESE: LO STORICO

La diretta di Montevarchi Viterbese sarà un evento quasi inedito nel calcio professionistico italiano, dal momento che si contano appena due precedenti ma risalenti alla stagione 1972-1973, anche allora in Serie C con un bilancio di un pareggio per 0-0 a Viterbo e un successo casalingo per 2-1 a Montevarchi. Per dire qualcosa di più, possiamo fare un confronto tra il valore delle rose a disposizione dei due allenatori secondo il noto sito Internet specializzato Transfermarkt.

Siamo al valore di 2,45 milioni di euro complessivi per la rosa dell’Aquila Montevarchi, cioè 107.000 euro di media per ogni calciatore sotto contratto con il sodalizio toscano, mentre per la Viterbese siamo a 4,26 milioni complessivi e 158.00 euro medi per ogni giocatore della società laziale. Differenze sulla carta abbastanza significative, chissà se lasceranno il segno sul campo oggi… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PARTITA EQUILIBRATA

Montevarchi Viterbese, in diretta domenica 12 dicembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Ettore Mannucci di Pontedera, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Punti che pesano per due squadre comunque abbastanza lontane in classifica: la Viterbese resta il fanalino di coda della classifica del girone B e l’ultimo 2-5 interno subito contro l’Entella ha confermato i problemi con i quali i gialloblu stanno combattendo dall’inizio della stagione.

Il Montevarchi è reduce a sua volta da un ko sul difficile campo del Cesena, ma a quota 20 punti si trova esattamente a metà del guado in classifica, a +2 dalla zona play out e a -2 dalla zona play off. Le due formazioni tornano ad affrontarsi in campionato col Montevarchi ospitante dopo quasi 16 anni, ultimo match il 6 marzo 2005 con i toscani e gli etruschi che risolsero la loro contesa con un pareggio con il punteggio di 1-1.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEVARCHI VITERBESE

Le probabili formazioni della diretta Montevarchi Viterbese, match che andrà in scena all’Ettore Mannucci di Pontedera. Per il Montevarchi, Roberto Malotti schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Giusti; Achy, Tozzuolo, Dutu, Martinelli; Mercati, Amatucci, Intinacelli; Barranca, Gambale, Jallow. Risponderà la Viterbese allenata da Giuseppe Raffaele con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Bisogno; D’Ambrosio, Martinelli, Van Der Velden; Fracassini, Calcagni, Megelaitis, Foglia, Errico; Murilo, Volpe.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Montevarchi Viterbese all’Ettore Mannucci di Pontedera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Montevarchi con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo della Viterbese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.



