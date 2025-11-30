Diretta Monviso Vallefoglia streaming video Rai: orario e risultato live della partita per la Serie A1 di volley, oggi domenica 30 novembre 2025

DIRETTA MONVISO VALLEFOGLIA (RISULTATO 0-1): FINE PRIMO SET!

Il primo set tra Monviso e Vallefoglia termina sul Andiamo a scoprire le statistiche del match. Ace: 1-0. Punti attacco: 13-13. Muri: 1-1. Errori avversario: 7-9. Monviso: Malual 2, D’Odorico 3, Sylves 4, Akrari 2, Davyskiba 4. Vallefoglia: Butigan 1, Omoruyi 5, Bici 5, Giovannini 4. (agg. Umberto Tessier)

MONVISO VALLEFOGLIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Questa è la partita della domenica scelta per la visione in chiaro, quindi la diretta Monviso Vallefoglia in tv sarà su RaiSport, con Rai Play per la diretta streaming video.

DIRETTA MONVISO VALLEFOGLIA RAIPLAY

SI GIOCA

Eccoci al via della diretta Monviso Vallefoglia, che sarà una partita a suo modo storica per le piemontesi, che dopo sei stagioni e un pezzo hanno salutato lo “storico” coach Marchiaro, per cui sulla panchina sederà Giuseppe Nica, una soluzione interna dal momento che allenava già la squadra di Serie B2 della società di Pinerolo. Silvia Bussoli ha ammesso che “questa è una partita molto importante che può segnare una svolta per noi. Conosciamo quindi bene il valore di questo match. Questa settimana è stata e sarà un turbinio di emozioni perché i cambiamenti non sono mai facili da affrontare”.

Dall’altra parte, Vallefoglia arriva dal debutto in Challenge Cup, sebbene con sconfitta per 3-1 sul campo dell’AEK nell’andata dei sedicesimi di finale della Coppa europea. La capitana Sonia Candi ha detto: “Di ritorno dalla partita di Challenge Cup ci siamo messe subito a preparare quella con il Monviso, che sarà molto difficile ma molto importante per noi. Non è un campo facile, ma noi abbiamo bisogno di fare una bella partita e di portare a casa il risultato”. Dopo una settimana tosta per entrambe, a chi sorriderà la diretta Monviso Vallefoglia? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MONVISO VALLEFOGLIA: TRA SOGNI E RISCHI

Sfida molto delicata per la dodicesima giornata della Serie A1 di volley femminile, la diretta Monviso Vallefoglia ci farà compagnia dal Pala Bus Company di Villafranca Piemonte con inizio alle ore 15.30 di oggi pomeriggio, domenica 30 novembre 2025. Ci sono similitudini ma anche differenze fra piemontesi e marchigiane, andiamo allora a scoprire cosa potrebbe succedere.

Le padrone di casa della Wash4green Monviso Volley sono attualmente penultime e quindi ad oggi sarebbero retrocesse: 10 punti all’attivo per le piemontesi, che hanno comunque vinto quattro partite ma ne hanno perse ben nove, perché curiosamente contano già tredici partite giocate, avendo anticipato ben due impegni dei turni successivi.

Questo dettaglio complica i conti: anche la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia ha vinto quattro partite, ma su undici disputati, inoltre ha raccolto più punti ed è quindi a quota 13 in classifica, il che porta le marchigiane potenzialmente in zona playoff, quindi con orizzonti certamente più ambiziosi.

È anche vero però che le distanze sono minime, un successo pieno delle padrone di casa nella diretta Monviso Vallefoglia sancirebbe ad esempio un aggancio in classifica – pur tenendo sempre presente che il Monviso ha già giocato due partite in più. La morale della favola potrebbe essere semplice: non fare troppi calcoli e pensare solo a dare il massimo per vincere la partita…

DIRETTA MONVISO VALLEFOGLIA: A CACCIA DEL RISCATTO

Di certo la diretta Monviso Vallefoglia arriva in un momento non esaltante per entrambe le formazioni. Le piemontesi avevano avuto un momento di gloria con due vittorie consecutive contro Busto Arsizio e San Giovanni fra il 9 e il 12 novembre, però in seguito hanno infilato tre sconfitte consecutive senza più riuscire a portare a casa alcun punto. Un dato interessante sul Monviso è che la squadra di Pinerolo ha vinto entrambe le partite nelle quali è andata al tie-break, anche se questo riduce solamente a due le vittorie da punteggio pieno.

Vallefoglia aveva iniziato sicuramente meglio: tre vittorie nelle prime sei giornate, poi la strada purtroppo si è fatta più in salita con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite giocate, anche se non sono mancate alcune soddisfazioni, come ad esempio il tie-break sul campo di Novara, un punto molto prezioso nonostante la sconfitta. La diretta Monviso Vallefoglia potrebbe essere un bivio: con un successo l’obiettivo diventerebbero in modo chiaro i playoff, una sconfitta invece obbligherebbe le piemontesi a guardarsi alle spalle…