Diretta Monza Alba Blaj/ Streaming video tv: serve vincere, Champions League

Monza Alba Blaj, in diretta dall’Allianz Cloud di Milano che oggi ospiterà il match della società brianzola, si giocherà alle ore 20.00 di questa sera, mercoledì 18 gennaio 2023 per la quarta giornata del girone B nella Champions League di volley femminile edizione 2022-2023, per aprire la seconda metà della fase a gironi del tabellone principale. La situazione del girone è ancora da decifrare, il Vero Volley Monza infatti è primo ma arriva da una sconfitta sul campo delle francesi del Volero Le Cannet che ha un pochino complicato la marcia di Monza dopo le due precedenti vittorie.

DIRETTA/ Novara Stella Rossa (risultato finale 3-0): vittoria convincente italiana!

La diretta di Monza Alba Blaj vedrà dunque la formazione lombarda a caccia della vittoria che rinsalderebbe il primato, aspetto molto significativo alla fine della fase a gruppi. Ricordiamo infatti che cosa prevede in questa stagione il regolamento della Champions League: si qualificheranno immediatamente per i quarti di finale solamente le prime dei cinque gironi, mentre le seconde (con la migliore terza) saranno costrette a passare tramite un turno aggiuntivo di playoff per stabilire le ultime tre squadre che entreranno fra le magnifiche otto. Con la sconfitta di settimana scorsa il cammino si è un po’ complicata, ma Monza resta comunque la favorita per raggiungere l’obiettivo del primato: che cosa ci dirà la diretta di Monza Alba Blaj?

DIRETTA/ Le Cannet Monza (risultato finale 3-2): vittoria in extremis!

DIRETTA MONZA ALBA BLAJ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Monza Alba Blaj il punto di riferimento saranno i canali di Eurosport, inoltre va naturalmente ricordato che tutti i match della Champions League di volley sono appannaggio della piattaforma Discovery Plus: il servizio dunque prevede una trasmissione di Monza Alba Blaj in diretta streaming video, naturalmente riservata a chi ha sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA MONZA ALBA BLAJ: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Monza Alba Blaj, possiamo ricordare che le lombarde nel girone B di Champions League avevano cominciato in maniera splendida il loro cammino, grazie alla vittoria casalinga per 3-0 contro il Prometey Dnipro al debutto e poi al successo per 1-3 in casa delle rumene dell’Alba Blaj, che oggi risulta essere particolarmente significativo perché naturalmente è il confronto contro le rivali che Monza incrocerà nuovamente questa sera. La sconfitta per 3-2 a Le Cannet ha complicato il percorso, ma il punto per il tie-break potrebbe comunque essere importante.

DIRETTA/ Menen Trento (risultato finale 0-3): Itas schiacciante!

Infatti Monza in questo modo è salita a quota 7 punti, mentre le francesi ne hanno 5 perché (pur con lo stesso bilancio di due successi e una sconfitta) hanno sempre avuto bisogno di cinque set. Questo concede a Monza un certo vantaggio, soprattuto considerando che manca ancora il ritorno che sarà in Lombardia, ma attenzione proprio all’Alba Blaj, che potrebbe essere la proverbiale “terza incomoda” perché ha 4 punti, grazie alla sconfitta al tie-break contro le francesi e il successo esterno per 0-3 contro il Dnipro. Una vittoria oggi metterebbe le rumene fuori causa e terrebbe a bada pure il Le Cannet, motivo per il quale seguiremo certamente con la massima attenzione che cosa potrà succedere nella diretta di Monza Alba Blaj…

© RIPRODUZIONE RISERVATA