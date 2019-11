Diretta Monza Alessandria/ Streaming video tv: big match al Brianteo (Serie C)

Monza Alessandria, partita diretta dal signor Alberto Santoro, va in scena alle ore 15:00 di domenica 24 novembre per la sedicesima giornata nel girone A della Serie C 2019-2020: questa del Brianzeo è sulla carta una grande sfida, ma chi sta rispettando le premesse è solo la capolista che vola con 9 punti di vantaggio sulla seconda, ha ormai aperto la fuga verso la promozione diretta e arriva dalla vittoria risicata ma importante a Pistoia. L’Alessandria aveva dominato in questo modo tre anni fa, ma aveva clamorosamente mancato il salto di categoria: da allora non è più tornata su quei livelli e anche quest’anno, dopo aver vinto cinque partite consecutive prendendosi il secondo posto in classifica, ha mancato il successo nelle seguenti cinque gare (3 punti), tornando a vincere contro il Novara ma poi frenando a Busto Arsizio. I grigi però hanno una partita in meno, il derby contro la Juventus U23: potenzialmente potrebbero agganciare il Renate e tornare a essere la prima inseguitrice della prima della classe. Aspettiamo dunque la diretta di Monza Alessandria, intanto valutiamo in che modo le due squadre potrebbero essere schierate in campo con la lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Alessandria non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma come sempre l’appuntamento con le partite della Serie C è sulla piattaforma Eleven Sports: la sfida di campionato, di conseguenza, potrà essere seguita in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. All servizio è possibile abbonarsi per la stagione oppure di volta in volta acquistare il singolo evento, ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA ALESSANDRIA

Come sempre Brocchi ha a disposizione tante mosse (di fatto ha due squadre), e in Monza Alessandria potrebbe cambiare rispetto a domenica scorsa: la difesa dovrebbe rimanere invariata con Filippo Scaglia e Marconi davanti a Lamanna mentre Lepore e Sampirisi (o Anastasio) correranno sulle fasce, mentre a centrocampo cercano spazio Galli, Palazzi e Nicola Rigoni che, sulla carta, potrebbero anche giocare insieme sostituendo D’Errico, Fossati e Armellino titolari al Melani. Sulla trequarti Chiricò potrebbe avvicendare Iocolano; Gliozzi e Ettore Marchi devono vincere la concorrenza di Finotto e Andrea Brighenti per il reparto offensivo. L’Alessandria di Cristiano Scazzola gioca con un 3-5-2 nel quale Sciacca, Cosenza e Prestia proteggono Valentini; Chiarello agisce da playmaker davanti alla difesa, sulle fasce ballottaggio tra Cambiaso, Gilli e Cléùr per la destra mentre dall’altra parte Celia dovrebbe essere sicuro del posto, con Castellano e Suljic che dovrebbero agire da mezzali. Il tandem offensivo sarà formato da Arrighini ed Eusepi, ma attenzione a Sartore e al ventuenne nigeriano Akammadu che ha già dimostrato il suo valore nel corso di questa stagione, e potrebbe anche partire titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

Brianzoli nettamente favoriti nel pronostico di Monza Alessandria: l’agenzia di scommesse Snai ha posto un valore di 1,55 volte la somma giocata sul segno 1 che identifica la vittoria interna. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,65 volte quanto messo sul piatto mentre con il successo dei grigi, ipotesi per la quale dovrete scommettere sul segno 2, il guadagno ammonterebbe a 6,25 volte la vostra puntata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA