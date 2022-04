Diretta Monza Ascoli/ Streaming video tv: è scontro in zona play-off (Serie B)

DIRETTA MONZA ASCOLI: OSPITI LANCIATI, SOGNO SVANITO PER STROPPA…

La diretta di Monza Ascoli andrà in scena nel turno infrasettimanale, valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B, in programma mercoledì 6 aprile a partire dalle ore 19.00. Le due squadre si trovano entrambe in zona play-off: i padroni di casa al quarto posto della classifica, mentre gli ospiti al settimo. La partita dello U-Power Stadium dunque si preannuncia equilibrata ed avvincente.

Diretta/ Como Monza (risultato 2-0) streaming video tv: La Gumina chiude i conti

I brianzoli sulla carta dovrebbero essere favoriti, ma nell’ultimo turno sono stati sconfitti a sorpresa dal Como. Un ko netto (risultato finale 2-0) che potrebbe avere lasciato un po’ di strascichi alla squadra di Giovanni Stroppa, che avrà sicuramente voglia di rivalsa. I bianconeri, invece, sono reduci dal successo di misura (risultato finale 1-0) contro il Pordenone. A decidere la sfida contro il fanalino di coda della classifica è stata una rete messa a segno nel finale da Baschirotto. L’obiettivo dunque è quello di trovare la continuità che in questa stagione talvolta è mancata.

DIRETTA/ Ascoli Pordenone (risultato finale 1-0): decide il gol di Baschirotto!

DIRETTA MONZA ASCOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Monza Ascoli sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire la diretta Monza Ascoli in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone. Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile utilizzare lo streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni ufficiali.

Diretta/ Vicenza Ascoli (risultato finale 2-0): decidono Zonta e autogol di Bellusci!

PROBABILI FORMAZIONI MONZA ASCOLI

Le probabili formazioni della diretta Monza Ascoli potrebbero risentire del calendario fitto di questo finale di stagione, ma data l’importanza della partita difficilmente i due allenatori sceglieranno di fare un turnover massiccio. I padroni di casa andranno avanti con il 3-5-2 che li ha portati al successo nello scorso turno, questo il possibile undici di Giovanni Stroppa: Di Gregorio; Sampirisi, Paletta, Augusto; Donati, Ciurria, Barberis, Valoti, D’Alessandro: Mancuso, Mota. Gli ospiti invece opteranno per un 4-3-1-2 così strutturato dal tecnico Andrea Sottil: Guarna; Salvi, Botteghin, Bellusci, Falasco; Saric, Eramo, Caligara; Ricci; Tsadjout, Iliev.

QUOTE MONZA ASCOLI

Le quote della diretta Monza Ascoli, offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet, danno per favoriti i padroni di casa. La vittoria dei brianzoli, con il segno 1, è infatti proposta a 1,68. Un pareggio, con il segno X, si trova invece a 3,65. Il successo dei bianconeri, infine, è quotato a 5,20.











© RIPRODUZIONE RISERVATA