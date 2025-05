DIRETTA MONZA ATALANTA (RISULTATO 0-2): CALDIROLA KO, ENTRA BRORSSON!

Al 12’ Retegui duetta sulla destra con Bellanova e poi serve un pallone invitante al centro per De Ketelaere: il trequartista belga entra in area, approfitta della marcatura morbida di Pereira e trafigge Pizzignacco con freddezza. Al 16’ il Monza è costretto a un cambio: Caldirola accusa un problema muscolare e lascia il campo, sostituito da Brorsson. Al 23’ arriva la doppietta di De Ketelaere: Retegui cerca l’uno-due in area con Lookman, ma Castrovilli interviene prima. Il suo rinvio corto però è un assist involontario per De Ketelaere, che da vero rapace d’area sfrutta l’occasione e batte nuovamente Pizzignacco. (agg. di Fabio Belli)

Monza Torino Primavera (risultato finale 1-2): vittoria meritata per il Toro (3 maggio 2025)

DIRETTA MONZA ATALANTA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Monza Atalanta si disputerà domenica 4 maggio alle 15:00 si disputa la gara, visibile in diretta streaming su DAZN. L’applicazione è disponibile sui dispositivi mobili e smart TV.

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Monza Atalanta? Facciamo un passo verso le statistiche e vediamo insieme i trend chele due squadre presentano prima del fischio iniziale. In questo modo sarà anche più facile capire chi potrebbe avere la meglio e chi no alla fine dei novanta minuti. Vediamo i padroni di casa, squadra che nonostante uno dei blocchi più bassi della Serie A, parliamo infatti di 23metri dalla porta come distanza media, subisce comunque quasi 1,5 reti a partita. Quindi la Dea non dovrebbe avere problemi, essendo il terzo miglior attacco della stagione con 1,8 gol segnati a partita.

DIRETTA/ Fiorentina Monza Primavera (risultato finale 1-2): Martins completa la rimonta! (28 aprile 2025)

Eppure i due team si danno fastidio a vicenda perché da quando il Monza è in Seri A l’Atalanta contro di loro ha perso quasi 8 punti in media. Quindi non dovrebbe sorprendere vedere qualche risultato diverso dal segno 2, che comunque i principali bookmakers mettono comunque al 40%. Attenzione poi alla difesa bergamasca, negli scorsi anni si attestava intorno ad una singola rete per partita, mentre la porta di Carnesecchi invece quest’anno viene trafitta 0,9 volte nel corso dei novanta minuti. Andrà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Monza Atalanta, si parte con il commento live. MONZA (3-5-2): Pizzignacco; P. Pereira, Caldirola. T. Palacios; Birindelli, Castrovilli, A. Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Dany Mota, Caprari. Allenatore: Alessandro Nesta ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini (agg. Gianmarco Mannara)

Video Atalanta Sampdoria Primavera (4-1)/ Gol e highlights: poker Dea, blucerchiati ko

MONZA ATALANTA, SFIDA AGLI ANTIPODI

La diretta Monza Atalanta, in programma sabato 4 maggio 2025 alle ore 15:00, metterà di fronte due squadre con una situazione di classificia completamente opposta. Il Monza è il fanalino di coda del campionato e ha ormai poco da chiedere a una stagione che definire disastrosa è un eufemismo: appena 15 punti raccolti, ben due cambi in panchina e numeri impietosi, con il secondo peggior attacco (25 gol segnati) e la seconda peggior difesa (59 reti incassate). Dopo cinque partite consecutive senza vittoria, i brianzoli cercano almeno un sussulto d’orgoglio davanti al proprio pubblico contro i conterranei atalantini. Dall’altra parte c’è un’Atalanta che ha perso slancio rispetto alla prima parte di stagione, quando sembrava poter lottare per lo Scudetto. Da marzo in poi, però, i nerazzurri hanno frenato bruscamente: due vittorie, tre sconfitte e un pareggio, proprio nell’ultimo turno contro un Lecce non irresistibile. Eppure, la squadra di Gasperini resta pienamente in corsa per un posto in Champions League, complice un campionato ancora equilibrato nelle zone alte. All’andata l’Atalanta si impose per 2-0 grazie alle reti di Samardzic e Zappacosta, e vorrà ripetere quel risultato per confermarsi nella corsa europea.

MONZA ATALANTA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Monza Atalanta. Il Monza si schiera con il 3-5-2: in porta ci sarà Turati, con Pereira, Caldirola e Palacios a comporre il trio difensivo. Sulle fasce agiranno Birindelli e Kyriakopoulos, mentre in mezzo al campo spazio a Bianco, Akpa-Akpro e uno tra Castrovilli e Ciurria. In avanti toccherà a Caprari e Mota Carvalho cercare di scardinare la difesa nerazzurra.

L’Atalanta risponde con il collaudato 3-4-2-1, con Carnesecchi confermato tra i pali. Davanti a lui ci saranno Djimsiti, Hien e Kossounou, in leggero vantaggio su Toloi per una maglia da titolare. A centrocampo possibile staffetta sulla fascia destra tra Bellanova e Cuadrado, mentre a sinistra agirà Zappacosta. In mezzo spazio alla coppia De Roon–Ederson. Sulla trequarti ci saranno Pasalic e Lookman a supporto dell’unica punta Retegui, ormai saldamente in testa alla classifica marcatori.

DIRETTA MONZA ATALANTA, LE QUOTE

Secondo i bookmakers per la diretta Monza Atalanta l’Atalanta è nettamente favorita nonostante la trasferta con una quota di 1.25, mentre il successo del Monza pagherebbe addirittura 13 volte la somma giocata. Il pareggio è infine a quota 6.00. Le agenzie prevedono una gara offensiva, con l’over 2.5 a solo 1.50.