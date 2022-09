DIRETTA MONZA ATALANTA/ Video streaming tv: l’arbitro del match è Juan Luca Sacchi

DIRETTA MONZA ATALANTA: L’ARBITRO

La diretta di Monza Atalanta sarà affidata a Juan Luca Sacchi arbitro giovane ma di buona esperienza. I guardalinee saranno Daniele Bindoni e Davide Imperiale mentre vedremo quarto uomo Andrea Colombo. Il var sarà Federico La Penna e Avar Oreste Muto. Sacchi è nato a Treia il 13 ottobre del 1984 ed è iscritto alla sezione di Macerata. Da giovanissimo aveva anche provato a fare il calciatore senza grande successo e ripiegando dunque sulla carriera da arbitro. Nel 2011 viene promosso alla CAN PRO vincendo nel 2013 il Premio Sportilia.

Nel 2014 debutta in Serie B per la sfida del Francioni Latina Crotone terminata col risultato finale di 1-0. Nel 2015 invece, precisamente il 24 maggio, debutta in Serie A per la gara Chievo Atalanta al Bentegodi terminata col risultato finale di 1-1. In carriera ha diretto 236 partite tirando fuori 951 cartellini gialli con 29 rossi diretti e 27 espulsioni per doppia ammonizione. È dunque uno di quegli arbitri che non ama far finire le gare alle squadre in inferiorità numerica se non proprio necessario. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA MONZA ATALANTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Monza Atalanta non verrà trasmetta in televisione sul satellitare dato che non è tra le partite inserite nel palinsesto di Sky Sport. È per questo motivo che l’unico modo per seguire la diretta di Monza Atalanta sarà in video streaming tramite la piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti dell’intera programmazione del massimo campionato di calcio. Coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento con l’emittente potranno vedere l’evento su smart tv, smartphone, tablet o computer. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match inoltre tramite Sky Q.

MONZA ATALANTA: STROPPA NON PUÒ PERDERE!

La diretta di Monza Atalanta andrà in scena nel posticipo di lunedì 5 settembre: squadre in campo alle 18.30 allo Stadio Brianteo. La partita valida per la quinta giornata del campionato di Serie A rappresenta un testacoda. Gli orobici hanno infatti la possibilità di volare in vetta alla classifica rispondendo alle altre contendenti che sono scese in campo nel weekend, mentre i brianzoli sono ancora in cerca del primo punto di questa stagione da neo-promossi.

Il calendario della squadra di Giovanni Stroppa in questo avvio di campionato non è stato semplice. Il fatto che siano arrivate quattro sconfitte su quattro ne è l’emblema. I brianzoli hanno avuto la peggio contro Torino, Napoli, Udinese e Roma. Il percorso inverso hanno fatto invece gli uomini di Gian Piero Gasperini, che hanno ottenuto tre vittorie e un pareggio. Nel turno infrasettimanale è arrivato il successo contro il Torino.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA ATALANTA

Le probabili formazioni della diretta Monza Atalanta rivelano che ci sarà qualche cambio nell’undici titolare rispetto alle precedenti uscite. Il tecnico dei padroni di casa Giovanni Stroppa dovrà sicuramente variare qualcosa date le quattro sconfitte collezionate finora. In difesa Izzo scalpita, mentre a centrocampo non ci sono dubbi sulla presenza di Colpani. In attacco faranno coppia Caprari e Petagna. Questo il possibile 3-5-2: Di Gregorio; Marlon, Marrone, Caldirola; Birindelli, Colpani, Sensi, Pessina, Carlos Augusto; Caprari, Petagna.

Per quanto riguarda gli ospiti, invece, ci sarà una assenza pesante, ovvero quella di Zapata, che ha accusato dei problemi muscolari dopo il turno infrasettimanale. Il tecnico Gian Piero Gasperini dovrà dunque rivedere il reparto avanzato del suo 3-4-2-1. Lo schieramento dovrebbe essere comunque così strutturato: Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Soppy, de Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Maehle, Pasalic; Hojlund.

QUOTE MONZA ATALANTA

Le quote della diretta Monza Atalanta, offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet, non possono che dare per scontato il successo degli orobici, dato il gap in classifica tra le due squadre. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, si trova infatti a 5.75. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è fissato invece a 1.57. Il pareggio, con il segno X, si trova infine a 4.20.











