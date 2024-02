DIRETTA/ Monza Bologna Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (10 febbraio 2024)

DIRETTA MONZA BOLOGNA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Monza Bologna Primavera sta finalmente per prendere il via. Come abbiamo già detto è un ottimo momento per i brianzoli, che non perdono da tre giornate e hanno raccolto 7 punti con due vittorie esterne; di più, abbiamo una sola sconfitta nelle ultime otto anche se cinque di queste partite sono state pareggiate, inoltre il Monza deve ancora ritrovare il feeling con la vittoria casalinga che manca ormai dal 10 novembre ed è stata l’unica in stagione. Tuttavia, abbiamo avuto 9 punti nelle prime 12 giornate e ora 12 nelle ultime 8: i brianzoli hanno decisamente aumentato i giri del motore, tornando a credere in una salvezza che oggi sarebbe archiviata.

Il Bologna, lo ripetiamo, aveva avuto un ottimo periodo a dicembre ma sembra già averlo esaurito: dopo le tre vittorie in fila, tra cui quella casalinga contro il Monza, ha vinto una sola volta nelle ultime sei giornate, ha perso in quattro occasioni e soprattutto ha segnato la miseria di tre gol, non andando mai a rete nelle sconfitte e incassando 15 reti in queste sei partite, sette delle quali sabato scorso contro l’Inter. Adesso mettiamoci comodi e stiamo a vedere cosa ci dirà il campo in una partita che rimane molto delicata per la permanenza nel campionato 1: la parola passa ai protagonisti, la diretta di Monza Bologna Primavera ci fa compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

MONZA BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Bologna Primavera segue la programmazione del campionato 1 riservato agli Under 19: l’emittente che si occupa di trasmettere le partite del torneo è Sportitalia. Il canale presente sulla televisione è al numero 60 del telecomando, ma non tutti i match sono garantiti qui; per gli altri infatti dovrete rivolgervi al servizio di diretta streaming video. Qui le alternative sono rappresentate dai canali SI Solo Calcio, presente oggi solo in mobilità, e Sportitalia Live 24, ma anche dal sito ufficiale dell’emittente (www.sportitalia.com) e dall’app Sportitalia, attivabile sui vostri device come PC, tablet e smartphone.

PER LA SALVEZZA!

Monza Bologna Primavera si gioca in diretta al Centro Sportivo Luigi Berlusconi, alle ore 15:00 di sabato 10 febbraio: siamo nella 21^ giornata del campionato Primavera 1 2023-2024 e questa è una partita delicata per la salvezza, anche se le due squadre ci arrivano in modi differenti. Per il Monza è stata una grande domenica: i brianzoli hanno vinto sul campo della Roma addirittura per 4-1, hanno così confermato il loro buon periodo e hanno staccato proprio i felsinei in classifica, arrivando al quartultimo posto che oggi significherebbe salvezza diretta.

È invece un calo sensibile quello del Bologna, dopo qualche giornata di ottimi risultati: incredibile lo 0-7 incassato dall’Inter, anche considerando la differenza tra i valori delle rose, così ora i rossoblu sono penultimi con il baratro che si spalanca sotto i loro piedi. Aspettando di scoprire quello che succederà nella diretta di Monza Bologna Primavera, proviamo a fare qualche rapida considerazione sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare tra qualche ora sul terreno di gioco, analizzando insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA BOLOGNA PRIMAVERA

Verso Monza Bologna Primavera Alessandro Lupi pensa al 3-5-2 con Ferraris e Antunovic come sempre lanciati nel tandem offensivo; alle loro spalle dovremmo avere un terzetto di centrocampo con Diene vertice basso supportato dalle due mezzali Berretta e Dell’Acqua, come prima alternativa Lupi potrebbe puntare su Ballabio. Sulle corsie laterali ecco invece Tommaso Marras, a segno domenica al Tre Fontane, e Capolupo che agirà sulla sinistra; per quanto riguarda la difesa, Lupinetti, Brugarello e Ravelli si piazzano a protezione del portiere Mazza.

È un 4-3-2-1 quello di Luca Vigiani: squalificato il portiere Pessina, tra i pali va Happonen che avrà davanti a lui Svoboda e Amey, poi Nezirevic e Baroncioni schierati come terzini. In mezzo al campo Hodzic e Rosetti si dividono i compiti in regia, mentre Saer Diop sarà incaricato dell’interdizione; Menegazzo e Byar potrebbero nuovamente essere scelti come trequartisti ma attenzione alla concorrenza di Mukelenge che si può adattare accentrandosi, Eboe o Mangiameli in competizione per il ruolo di prima punta.

