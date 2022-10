Diretta Monza Bologna/ Streaming video tv: torna Petagna (Serie A)

DIRETTA MONZA BOLOGNA: PARTITA COMPLICATA!

Monza Bologna, in diretta lunedì 31 ottobre 2022 alle ore 20.45 presso l’U-Power Stadium di Monz, sarà una sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Uno scontro diretto tra due formazioni ambiziose, a caccia di punti importanti per risalire la classifica.

Il Monza di Palladino ha raccolto 10 punti nelle prime undici giornate, frutto di tre vittorie, un pareggio e sette sconfitte. Dopo il filotto positivo, la formazione brianzola ha raccolto due sconfitte: 1-0 contro l’Empoli e 4-1 contro il Milan. 10 punti anche per il Bologna di Thiago Motta, che ha ottenuto due vittorie, quattro pari e cinque sconfitte. I felsinei nell’ultimo turno hanno superato 2-0 il Lecce.

COME VEDERE LA PARTITA MONZA BOLOGNA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta tv di Monza Bologna sarà garantita dai canali della televisione satellitare: nello specifico vi dovrete riferire a Sky Sport Uno o Sky Sport Calcio (rispettivamente ai numeri 201 e 202 del decoder), appuntamento riservato agli abbonati con la possibilità di diretta streaming video Monza Bologna grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa ovviamente è la piattaforma DAZN, che fornisce tutte le partite di Serie A: anche qui la visione è in mobilità e riservata ai clienti, ricordando che si potrà utilizzare anche una smart tv che sia dotata di connessione a internet, e che i canali DAZN sono disponibili anche sul decoder di Sky.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA BOLOGNA

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Monza Bologna. Palladino deve fare a meno di Pablo Marì, brianzoli in campo con il 3-4-2-1: Di Gregorio, Izzo, Marlon, Caldirola, Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto, Pessina, Caprari, Petagna. Passiamo adesso ai felsinei, con Thiago Motta privo di Arnautovic, Bonifazi e Kasius. Rossoblu in campo con il 4-2-3-1: Skorupski, Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso, Ferguson, Medel, Aebischer, Dominguez, Barrow, Zirkzee.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Monza Bologna sorridono alla formazione di casa. Andiamo a scoprire l’1-X-2 grazie ai numeri di Eurobet: la vittoria del Monza è a 2,20, il pareggio è a 3,30, mente il successo del Bologna è a 3,40. Equilibratissime le quote di Under 2,5 e Over 2,5 – entrambe a 1,85 – mentre Gol e No Gol sono rispettivamente a 1,68 e 2,05.

