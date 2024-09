DIRETTA MONZA BRESCIA: BRIANZOLI A CACCIA DELLA PRIMA VITTORIA IN STAGIONE

In campo anche di giovedì la Coppa Italia che manderà in scena la diretta Monza Brescia valevole per i sedicesimi di finale. Le due formazioni si giocheranno il passaggio del turno giovedì 26 settembre all’U-Power Stadium di Monza con il fischio d’inizio previsto per le 18,30.

Sta attraversando una situazione difficile il Monza di Alessandro Nesta che fatica tremendamente a trovare la via del gol ed è reduce dalla seconda sconfitta in Serie A dopo l’1 a 2 contro il Bologna. Con tre vittorie in sei partite, invece, il Brescia di Maran non è partito così male e potrebbe essere un vero osso duro anche alla luce della vittoria contro il Venezia nel turno precedente.

DIRETTA MONZA BRESCIA, STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Monza Brescia sarà necessario collegarsi sui canali Mediaset o sullo streaming di Infinity e del sito sportmediaset.it che trasmetteranno la partita in esclusiva. Sarà possibile seguire questa partita anche con noi che vi forniremo una diretta testuale in grado di darvi costanti aggiornamenti sullo svolgimento del match.

MONZA BRESCIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori andando ad analizzare le probabili formazioni del match. Alessandro Nesta è pronto a riproporre il suo 3-4-2-1 basato sulla fisicità di Djuric che avrà ancora il compito di sorreggere l’attacco e favorire gli inserimenti di Maldini e Caprari. Il duo di centrocampo vedrà Pessina con Bondo davanti ad una difesa composta da Izzo, Marì e Carboni.

Orientato verso il 3-5-2, invece, Rolando Maran che cerca più equilibrio per provare a neutralizzare la netta differenza di qualità tra le due rose. Dickmann e Corrado avranno il compito di agire da esterni di centrocampo a sostegno di difesa e attacco. In avanti spazio al duo formato da Moncini e Bertagnoli mentre Jallow, Adorni e Papetti dovrebbe andare a formare il trio difensivo.

MONZA BRESCIA, LE QUOTE

Diamo un’occhiata anche alle quote della diretta Monza Brescia utilizzando le proposte di Sisal per questa partita. I padroni di casa partono con il netto favore del pronostico e vedono una loro vittoria a 1,80 contro quella degli ospiti a 4,60 e il pareggio X a 3,40.