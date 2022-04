DIRETTA/ Monza Brescia video streaming tv: all’andata fu un colpaccio brianzolo

DIRETTA MONZA BRESCIA: TESTA A TESTA

Appuntamento questa sera con la sfida in diretta Monza Brescia, affascinante derby lombardo. Sono tuttavia solamente sette i precedenti ufficiali tra le due squadre, che si sono scontrate quattro volte al Rigamonti e tre al Brianteo. Il primo precedente è un 2-2 a Brescia del dicembre 1998. A quel risultato, sono seguiti altri due pareggi per 0 a 0 e poi per 1 a 1. La prima vittoria per una delle due formazioni è quella del 2000, sempre in Serie B, per il Brescia.

Dopo ben 21 anni di assenza, ecco che le due squadre sono tornate a scontrarsi nel derby nel 2021: in quel doppio confronto, una vittoria per il Monza all’andata per 1 a 0 e una per il Brescia al ritorno per 2 a 0. In questa stagione in corso, all’andata, ci fu una vittoria per i brianzoli per 2 a 0. (Aggiornamento di Josephine Carinci)

DIRETTA MONZA BRESCIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Monza Brescia sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere a Monza Brescia in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

SPAREGGIO!

Monza Brescia, in diretta lunedì 18 aprile 2022 alle ore 20.30 presso l’U-Power Stadium di Monza sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie B. Big match di giornata, derby lombardo che è un vero e proprio scontro diretto per la Serie A, col Monza che divide la seconda posizione a quota 63 punti con la Cremonese e il Brescia quarto che insegue a due lunghezze di distanza.

Per i brianzoli ben 6 vittorie nelle ultime 7 sfide di campionato, fatta eccezione per la sconfitta sul campo del Como. Il Brescia si è rilanciato in chiave Serie A grazie alla fondamentale vittoria col Parma nell’ultimo match disputato. All’andata Monza vincente 0-2 a Brescia con i gol di Gytkjaer e Machin, stesso punteggio ma in favore del Brescia nell’ultimo precedente in Brianza datato 10 maggio 2021.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA BRESCIA

Le probabili formazioni della diretta Monza Brescia, match che andrà in scena all’U-Power Stadium di Monza. Per il Monza, Giovanni Stroppa schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Di Gregorio; Sampirisi, Paletta, C. Augusto; P. Pereira, Ciurria, Barberis, Mazzitelli, Molina; Valoti, Mancuso. Risponderà il Brescia allenato da Eugenio Corini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Joronen; Cistana, Adorni, Mangraviti; Sabelli, Bertagnoli, Bisoli, Proia, Pajac; Bianchi, Moreo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monza Brescia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Monza con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Brescia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.

