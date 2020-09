Diretta Monza Busto Arsizio/ Streaming video Rai: si apre la nuova stagione Serie A1

Monza Busto Arsizio, diretta da Bassan e Piperata, è la partita di volley femminile in programma oggi, sabato 19 settembre 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 20.30. Dopo le prime emozioni visite con la Supercoppa di volley femminile all’inizio del mese, ecco che la pallavolo per club torna ad essere protagonista unica, con la prima giornata del Campionato della serie A1, di cui la diretta tra Monza e Busto Arsizio oggi ne è gustoso anticipo. Dopo una stagione bloccata sul più bello per lo scoppio della pandemia e l’imposizione del lockdown e un lungo periodo di digiuno (colmo di dubbi sulla ripartenza e polemiche intorno alle misure imposte), ecco che finalmente gli appassionati possono rivedere campo le proprie beniamine, sia pure solo dalla tv. Al momento infatti i palazzetti devono rimanere chiusi e anche la sfida di testa sera, anticipo della 1^ giornata occorrerà senza la presenza di pubblico. Nel frattempo però possiamo già goderci lo spettacolo del volley della Serie A1, che oggi ci propone un derby dei più bollenti nelle ultime stagioni, il cui esito pure ci pare apertissimo.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionati che questa sera la sfida tra Monza e Busto Arsizio sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento alle ore 20.30 al canale Raisport HD (numero 57 del telecomando del digitale terrestre), da anni ormai casa del grande volley. Confermata dunque anche la diretta streaming video del match di volley femminile, tramite il ben noto servizio Raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL MATCH DI VOLLEY FEMMINILE (da raiplay.it)

DIRETTA MONZA BUSTO ARSIZIO: CONTESTO E NOVITA'

Siamo dunque veramente impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Monza e Busto Arsizio, match con cui si apre la nuova stagione della Serie A1 di volley femminile. Come abbiamo detto prima, la sfida si annuncia apertissima e non solo perchè si tratta della prima di campionato (che pure arriva dopo quasi sei mesi di stop alle competizioni, interrotto solo a inizio mese per le poche partite della Supercoppa Italiana). Pure ricordiamo che si tratta sempre di un derby (impronosticabile, anche se oggi mancherà il supporto del caloroso pubblico lombardo) e che pure durante questa estate entrambe le formazioni hanno completamente cambiato volto. Entrambi i club infatti hanno approfitto del periodo di stop per lanciarsi sul mercato e già in casa bustocca si è registrato un cambio importata in panchina, con l’approdo di Marco Fenoglio. Le farfalle in queste settimane hanno poi accolto parecchie giocatrici nuove, dalla statunitense Poulter (ora indisponibile) all’opposta ex Brescia Mingardi senza scordare Alexa Gray da Scandicci, che anche oggi potremmo vedere dal primo minuto in banda in diagonale con Gennari. Pure Monza ha rivoluzionato il suo rooster, sotto la guida di Marco Gasperi, in primis in cabina di regia, dove vedremo proprio l’ex biancorossa Alessia Orro. Nel club brianzolo pure si contano come novità per questa stagione la opposta Van Hecke (da Cuneo) e pure Hryshkevich-Davuskiba, che però dovrebbe posizionarsi in panchina in vista della partita di questa sera.

