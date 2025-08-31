Cosa c'è da sapere sulla diretta Monza Cagliari, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni e pronostico finale

DIRETTA MONZA CAGLIARI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Non c’è grande tradizione, ma negli ultimi anni sta diventando abbastanza frequente la diretta Monza Cagliari Primavera, che vanta infatti un totale di cinque incroci, ma tutti disputati dal mese di settembre 2021 in poi. Possiamo ad esempio evidenziare il fatto che manchino totalmente i pareggi, con il Cagliari che è in leggero vantaggio nel testa a testa grazie a tre vittorie a fronte di due successi per il Monza.

Inoltre, in tutte le partite sono stati segnati come minimo tre gol (fino a un massimo di sei), quindi lo spettacolo sembra garantito con la diretta Monza Cagliari Primavera. Nello scorso campionato il fattore campo era risultato decisivo in entrambe le sfide: nel girone d’andata, ecco il successo casalingo per 3-2 del Cagliari venerdì 23 agosto 2024, mentre l’ultima volta in casa del Monza Primavera risale a mercoledì 22 gennaio scorso e in quella sfida infrasettimanale i padroni di casa brianzoli ebbero la meglio per 2-1. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Monza Cagliari streaming video, come seguire la partita

Alle 11.00 la diretta Monza Cagliari del Campionato Primavera avrà in inizio sul campo da gioco così come nelle televisioni di tutti gli interessati che potranno godersi lo spettacolo grazie al servizio che Sportitalia offre, trasmettendo in chiaro le partite della competizione sul canale 60 del digitale terrestre così come in streaming sul sito sportitalia.it e sull’applicazione Sportitalia.

Monza Cagliari, occasione da tre punti per entrambe le squadre

Ad aprire la giornata di oggi, 31 agosto 2025, ci sarà la diretta Monza Cagliari che alla terza giornata del Campionato Primavera mette di fronte due squadre che sembrano equivalersi, sia per i risultati che per quello che hanno fatto vedere lo scorso anno dove nessuna delle due è riuscita a qualificarsi per i playoff, i biancorossi sono riusciti a conquistare i primi punti vincendo in trasferta 0-1 contro l’Hellas Verona in una partita difficile dove è servita una grande prestazione da parte del reparto difensivo e del portiere.

Per quanto riguarda i rossoblù invece la stagione è partita con una sconfitta ai rigori nella Supercoppa Primavera e una sconfitta in campionato che ha fatto rimpiangere già l’allenatore della passata stagione, chiamato a fare il salto in prima squadra, nella giornata precedente però i sardi sono riusciti a farsi valere e a vincere 1-0 in casa contro la Lazio.

Monza Cagliari, probabili protagonisti della sfida

Dopo i due importanti trionfi i tecnici non faranno grandi cambi negli uomini in campo nella diretta Monza Cagliari rendendo così facile ipotizzare le formazioni in campo, per Oscar Brevi tecnico dei biancorossi la scelta ricadrà sul 3-5-2 con Vailati tra i pali, trio di difesa composto da Villa, Colonnese e Albé, Scaramelli e Attinasi sulle fasce con Ballabio, Diene e Mout a completare il centrocampo, e davanti la coppia d’attacco Reita e Fogliaro. Francesco Pisano si schiererà a specchio con un 3-5-2 con Auseklis come portiere, Franke, Pintus e Nuvoli i difensori, Grandu, Tronci, Liteta, Goryanov e Marini i centrocampisti, Trepy e Costa gli attaccanti.

Monza Cagliari, possibile esito finale

Non è facile dare una lettura anticipata della diretta Monza Cagliari visto che entrambe le squadre hanno avuto fino a qui lo stesso percorso, una sconfitta per un solo gol nella partita d’esordio e con lo stesso risultato una vittoria nella seconda giornata del Campionato Primavera. I sardi la scorsa stagione hanno conquistato la Coppa Italia Primavera e per questo possono essere considerati una squadra più forte, ma l’addio del tecnico ha influito sulle prestazioni della squadra che deve ancora assimilare i dettami tattici del nuovo allenatore per poi raggiungere nuovamente il potenziale mostrato lo scorso anno.