Presentazione della diretta Monza Catanzaro, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale

DIRETTA MONZA CATANZARO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Avviciniamoci alla diretta di Monza Catanzaro, il fischio di inizio è vicino ma abbiamo ancora un po’ di temp per capire in che modo le due squadre si muoveranno per portare a casa il risultato. Dopotutto abbiamo le statistiche pronte fornite dalla nostra redazione. Il Monza si presenta con numeri da squadra che costruisce tanto: possesso medio al 57%, precisione all’85% e xG di 1.60, con 16 tiri a gara (6 nello specchio). I brianzoli hanno però una difesa non sempre ermetica: 10 conclusioni concesse di media e 3 gialli a partita.

Il Catanzaro, invece, gioca in maniera più verticale: possesso al 49%, precisione al 78%, xG di 1.10, con 11 conclusioni di media. I calabresi difendono con ordine, subendo 9 tiri a gara, e puntano tanto sulle palle inattive, con 7 corner guadagnati di media. Sfida tra la qualità tecnica del Monza e la compattezza tattica del Catanzaro. Adesso via al commento live della diretta di Monza Catanzaro, il fischio di inizio sta per arrivare e con esso il nostro commento live! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Monza Catanzaro streaming video, dove vedere la partita in tv

La diretta Monza Catanzaro si giocherà alle ore 15.00 e come tutte le altre sfide che la competizione offre, sarà fruibile dal grande pubblico solo attraverso l’iscrizione ad un abbonamento ad uno dei piani Start, Standard, Plus e Goal Pass di Dazn o a LAB Channel, canale lanciato quest’anno e che si appoggia per lo streaming a piattaforme come Amazon Prime Video e OneFootball.

Giallorossi ancora senza vittorie

Dopo il turno infrasettimanale chiuso ieri, si tornerà in campo all’U-Power Stadium per la diretta Monza Catanzaro, sfida della settima giornata di Serie B che metterà di fronte due squadre che nelle aspettative di inizio stagione avrebbero dovuto essere tra quelle in corsa per la promozione o almeno per un posto tra i playoff, i risultati però stanno mostrando un’altra realtà con i biancorossi che per prestazioni non sempre positive sono fuori dalla zona che gli garantirebbe la partecipazione alla seconda parte della stagione, nonostante un buon pareggio 1-1 in casa dell’Empoli.

Per i giallorossi invece è la situazione è anche peggiore visto che il nuovo tecnico in queste prime uscite non è ancora riuscito a dare un’impronta alla squadra che sembra essere priva di un’identità, con 6 punti conquistati non c’è ancora il rischio playout ma il pareggio 0-0 in casa della Sampdoria è l’ennesimo di una lunga serie che non sembra star portando grandi risultati

Diretta Monza Catanzaro, probabili formazioni

Gli uomini che verranno scelti per la diretta Monza Catanzaro dai due tecnici dovrebbero essere gli stessi che hanno partecipato agli ultimi impegni delle squadre così da dare continuità e provare a invertire il momento, Paolo Bianco non sarà in panchina per via di un’espulsione ma la formazione che sceglierà sarà un 3-4-2-1 con Thiam tra i pali, Carboni, Delli Carri e Brorsson come linea di difesa, Birindelli e Azzi sulle fasce con Zeroli e Colombo in mezzo al campo, Alvarez unica punta supportato da Keita Baldé e Caprari.

Stessa disposizione a 3-4-2-1 verrà proposta da Alberto Aquilani che come titolari sceglierà Pigliacelli in porta, Bettella, Antonini e Verrengia in difesa, Cassandro, Petriccione, Pontisso e Favasuli a centrocampo, Oudin e Cissè sulla trequarti e Iemmello in attacco.

Diretta Monza Catanzaro, quote e pronostico finale

Per chi è interessato alle scommesse ecco ora una rapida analisi delle quote scelte da Sisal per la diretta Monza Catanzaro che in qualsiasi caso potrebbe essere una partita interessante con una squadra che si dedica maggiormente alla fase difensiva e l’altra con un gioco prettamente d’attacco. La vittoria dei biancorossi è quella considerata più possibile da verificarsi e per questo è stata valutata con un 1.75, per la vittoria dei giallorossi invece bisogna aumentare e non di poco visto che è stata fissata a 4.50 mentre il pareggio è una via di mezzo quotata a 3.60.