DIRETTA MONZA CESENA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Una piccola pagina di storia si scriverà oggi pomeriggio grazie alla diretta Monza Cesena Primavera, nel senso che queste due squadre non si erano mai affrontate prima dell’attuale campionato Primavera 1 edizione 2024-2025 e di conseguenza questa sarà la prima volta in terra lombarda, con l’unico precedente in Romagna, venerdì 25 ottobre scorso in occasione evidentemente del match d’andata.

Quella partita decretò un pareggio per 2-2, che a dire il vero lasciò solo rimpianti al Cesena padrone di casa, che infatti si era portato in vantaggio già dopo cinque minuti con il gol su punizione di Gianmarco Castorri e raddoppiò al 66’ con Valentino Coveri. Sembrava fatta, invece il Monza accorciò al 72’ con il gol di Andrea De Bonis per poi pareggiare al 77’ grazie alla rete di Saverio Domanico su calcio di rigore. Che cosa ci dirà quindi la storica prima volta brianzola della diretta Monza Cesena Primavera? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MONZA CESENA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Gli appassionati del campionato Primavera saranno accontentati ancora una volta da SportItalia che trasmetterà anche la diretta Monza Cesena Primavera in tv ma anche in diretta streaming video da qualunque posto vi troviate grazie a un computer o un cellulare.

BREVI PROVA A SCALARE LA CLASSIFICA

La diretta Monza Cesena Primavera ha inizio oggi alle 13,00 di sabato 15 marzo 2025. La sfida metterà di fronte due squadre che occupano la metà della classifica e sono alla caccia di punti per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione.

Il Monza di Brevi ha vinto l’ultima partita per 1 a 2 in casa della Lazio e vuole dare continuità a questo risultato per superare un periodo di difficoltà. Meglio il Cesena di Campedelli che ha vinto in casa contro l’Udinese e arriva da tre risultati utili consecutivi.

MONZA CESENA PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Diamo un’occhiata anche alle probabili formazioni in vista di questa partita. Il Monza di Brevi scenderà in campo con una difesa a tre formata da Crasta, Domanico e Postiglione davanti alla porta di Vailati. De Bonis e Capolupo saranno i due esterni di centrocampo mentre in attacco agiranno Longhi e Nenè.

Il Cesena di Campedelli giocherà con un 4-3-1-2 con Giovannini alle spalle delle due punte che saranno Perini e Coveri. In mediana agirà Campedelli mentre Valentini e Beidi saranno la coppia di centrali a difesa della porta di Veliaj.

MONZA CESENA PRIMAVERA, LE QUOTE

Secondo Eurobet il risultato più probabile a cui assistere è la vittoria del Monza con una quota pari a 2.15, la quota del pareggio invece è a 3.90 mentre la vittoria del Cesena è quotata a 2.55.