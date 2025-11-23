Diretta Monza Cesena, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo U-Power Stadium per la tredicesima giornata di Serie B 2025/2026.

DIRETTA MONZA CESENA (RISULTATO FINALE 1-0): TRIPLICE FISCHIO

Il Monza porta a casa i tre punti grazie al gol di Obiang nel primo tempo e a una ripresa in cui il Cesena cresce molto ma senza trovare la rete. La squadra romagnola aumenta l’aggressività dopo l’ora di gioco e prova a ribaltare il ritmo con una serie di cambi: prima Bastoni e Adamo al 30’, poi Magni e Bertaccini al 33’, con quest’ultimo all’esordio assoluto in prima squadra. I nuovi ingressi danno slancio e al 36’ Adamo salta Birindelli con una grande giocata, serve Shpendi in area e l’attaccante calcia di prima intenzione trovando un riflesso straordinario di Thiam che mantiene il vantaggio brianzolo.

Il Cesena avrebbe anche trovato il pareggio al 25’, quando Shpendi insacca sul secondo palo dopo una bella azione manovrata, ma il VAR ravvisa in precedenza un fuorigioco di Olivieri e annulla tutto. I bianconeri continuano a spingere, ma faticano nella rifinitura e Monza resiste con ordine, nonostante qualche fallo di frustrazione come quello di Colombo, ammonito per intervento duro su Adamo. In un finale acceso, la difesa brianzola tiene e il Monza chiude vincendo 1-0. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MONZA CESENA (RISULTATO LIVE 1-0): SPETTACOLO

L’avvio di secondo tempo mostra un copione diverso rispetto alla prima frazione in questa diretta: il Cesena rientra con un atteggiamento molto più propositivo, prova ad alzare il pressing e sembra credere concretamente nella possibilità di rimettere in equilibrio il match. Resta però un problema evidente nella rifinitura: cross imprecisi, ultimo passaggio spesso sbagliato e poca pulizia negli ultimi metri, elementi che continuano a frenare la manovra bianconera.

Al 3’ della ripresa si vede la prima vera combinazione interessante degli ospiti: Blesa dialoga bene con Shpendi, che apre a sinistra per Frabotta. L’ex Bari prepara un cross teso sul primo palo, ma Ravanelli legge perfettamente la traiettoria e anticipa tutti, confermando una prestazione fin qui impeccabile. Monza più attendista, Cesena più intraprendente ma ancora poco preciso. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MONZA CESENA (RISULTATO LIVE 1-0): DUPLICE FISCHIO

Il Monza chiude la prima frazione in vantaggio grazie al gol di Obiang questa diretta, che al 33’ trova lo spiraglio giusto sugli sviluppi di un’azione ben costruita e firma l’1-0 con un inserimento perfetto. Prima della rete, i brianzoli avevano già controllato a lungo il possesso, approfittando delle imprecisioni del Cesena in uscita palla. Al 13’ Alvarez riceve un regalo da Berti, ma Castagnetti salva la situazione intervenendo in anticipo. Al 17’ i bianconeri perdono ancora un pallone sanguinoso, facilitando la pressione alta del Monza.

I brianzoli sfiorano il gol anche al 24’, quando Obiang entra in area e serve Alvarez senza guardare: l’uruguaiano conclude di prima ma non trova lo specchio. Il Cesena prova a farsi vedere al 19’: Berti trova Ciervo in area, ma il suo cross teso viene anticipato da Ravanelli. La migliore occasione dei romagnoli arriva al 33’, con Shpendi che parte da lontano sulla sinistra e calcia, ma il tiro è troppo debole per sorprendere Thiam. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MONZA CESENA (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

L’avvio è tutto di marca Monza in questa diretta, con i biancorossi che prendono subito il controllo totale del possesso e costringono il Cesena a rimanere schiacciato nella propria metà campo. La squadra di casa muove bene palla da destra a sinistra, cercando spesso di liberare Colpani tra le linee per creare superiorità centrale. Proprio il numero 28 è il più attivo, ma anche il meno incisivo: prova più volte la conclusione dalla distanza, tutte imprecise o facilmente leggibili dal portiere avversario, e nelle poche situazioni in cui riesce ad alzare lo sguardo non trova la misura del passaggio per servire Dany Mota, spesso pronto ad attaccare la profondità ma poco rifornito.

Cesena attende, compatta e ordinata, sperando di sorprendere in transizione, ma nei primi minuti non riesce a ripartire con continuità perché Monza recupera rapidamente ogni palla persa con pressione alta e aggressiva. Buon ritmo dei padroni di casa, ma manca ancora precisione negli ultimi metri. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MONZA CESENA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Monza Cesena? Vediamo un po’ chi tra queste due avrà le maggiori possibilità di portare a casa il risultato e per farlo ci affideremo ai numeri e a tutto ciò che rappresentano a livello di trend e stili di gioco. Il Monza arriva con cifre brillanti: 58% di possesso, 2,0 xG, 1,8 xA, e una media di 12 tiri totali. Il 67% delle azioni offensive nasce da catene laterali con rifinitura interna, mentre la squadra brianzola segna spesso nei primi tempi (40% dei gol entro il 30’).

Il Cesena risponde con un profilo tattico molto solido: 51% di possesso, 1,7 xG, 1,0 xGA, e una difesa che concede poco sulle fasce (soli 18 cross avversari concessi a gara). Il 39% delle reti arriva da transizioni rapide, con un’efficacia realizzativa del 34% dei tiri nello specchio. Fisicità in equilibrio (11 km percorsi a giocatore per entrambe), ma più falli tattici dei romagnoli. Partita da ritmi elevati: Monza più palleggiatore, Cesena più diretto e verticale. Numeri avvero importanti e vedremo se si concretizzeranno nella prossima ora e mezza, ora via al commento live della diretta di Monza Cesena, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MONZA CESENA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

In quanto sfida valevole per il campionato cadetto la diretta Monza Cesena sarà visibile su La B Channel, in onda sull’app di Amazon Prime Video. Sempre in streaming la partita sarà anche visibile per chi fosse invece abbonato alla piattaforma DAZN.

MONZA CESENA, LA PRIMA OSPITA LA TERZA!

Avvio previsto alle ore 17:15 di domenica 23 novembre 2025 per la diretta Monza Cesena. Presso lo U-Power Stadium si sta per tenere un incontro che vedrà scendere in campo due squadre capaci di occupare le primissime posizioni della classifica una volta giunti alla tredicesima giornata del campionato di Serie B 2025/2026.

I padroni di casa sono diventati di recente la capolista del torneo e alla vigilia di questo turno erano appunto primi con i loro ventisei punti. I brianzoli, che scendono in campo conoscendo già il risultato ottenuto dal Modena, secondo ad una sola lunghezza di distacco, vogliono chiudere in vetta anche al termine del weekend in corso.

I biancorossi hanno sconfitto il Pescara per 2 a 0 in trasferta prima della sosta per gli impegni delle Nazionali. I bianconeri sono invece in terza posizione con ventitre punti, sempre che il Frosinone non abbia vinto ieri contro il Bari. Il Cavalluccio, tramite un successo, potrebbe quindi riuscire ad agganciare proprio i diretti rivali del Monza.

I bianconeri hanno perso terreno nelle scorse settimane avendo perso di misura fuori casa per 1 a 0 proprio contro il Bari ma sono poi stati capaci di riscattarsi immediatamente vincendo nettamente per 3 a 0 contro l’Avellino. La loro speranza è di non cadere nuovamente per mano di un’altra formazione che veste gli stessi colori dei Galletti.

DIRETTA MONZA CESENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Monza Cesena: i padroni di casa potrebbero presentarsi dall’inizio del match secondo un 3-4-2-1 con Thiam, Ravanelli, Carboni ed Izzo, Birindelli, Pessina, Obiang ed Azzi nel mezzo, Colpani e Caprari alle spalle di Mota. Modulo 3-5-2 invece per gli uomini di mister Mignani con Klinsmann, Ciofi, Mangraviti e Zaro, Ciervo, Francesconi, Berti, Castagnetti e Frabotta a centrocampo, Blesa e Shpendi in attacco.

DIRETTA MONZA CESENA, LE QUOTE

I bookmakers sembrano indicare i padroni di casa come possibili favoriti per l’esito finale della diretta Monza Cesena attraverso le quote da loro proposte. Se guardiamo ai numeri di Snai, il segno 1 viene fissato a solo 1.80 mentre il 2 è addirittura a 4.40. Il pareggio è un’opzione più valida del successo degli ospiti con l’x pagato a 3.40 dall’agenzia di scommesse.