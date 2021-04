Diretta Monza Chieri/ Streaming video Rai: chi volerà in semifinale?

DIRETTA MONZA CHIERI: GARA 3 QUARTI PLAY OFF

Monza Chieri, in diretta dall’Arena di Monza, è la partita di volley femminile in programma oggi, domenica 4 aprile 2021: fischio d’inizio fissato per le ore 20.45. Siamo a gara 3 dei quarti di finale dei play off della Serie A1 e con la diretta tra Monza e Chieri siamo pronti a vivere uno scontro scintillante, dove in palio vi è l’ultimo pass che vale le semifinali scudetto. Già qualificate Conegliano, Scandicci e Novara (che hanno superato nettamente le proprie rivali), resta solo da capire chi tra le brianzole e le piemontesi, che finora si sono spartite la serie per 1-1, completeranno il quadro del possiamo turno dei play off. Alla vigilia di questa gara 3 (ricordiamo che in questa fase del tabellone è al meglio delle tre gare) fare pronostici ci pare complicato: siamo sicuro che però saranno scintille in campo.

DIRETTA MONZA CHIERI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Chieri sarà affidata a Rai Sport + HD, canale disponibile al numero 57 del vostro telecomando e dunque in chiaro per tutti. Come sempre sarà poi la stessa televisione di stato a fornire il servizio di diretta streaming video di gara 3 per i quarti di finale play off di Serie A1 senza costi aggiuntivi, quindi bisognerà rivolgersi a sito (www.raiplay.it) o app ufficiali di Rai Play utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MONZA CHIERI: IL CONTESTO

Impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Monza e Chieri, gara 3 per i quarti di finale Serie A1, pure ci pare doveroso dare un maggior contesto a questa ultima sfida per questa bollente fase dei play off scudetto. Come abbiamo detto prima, per il momento le due formazioni si sono spartite la serie: al debutto nei quarti di finale era stata netta vittoria per le brianzole di Gasperi. Fresche di successo nella Cev cup, le lombarde si erano subito imposte con netto 3-0, che pure faceva immaginare una pratica “facile” per Monza. Ma Chieri non è parsa dello stesso avviso, e solo pochi giorni fa in gara 2 è riuscita superare le brianzole nettamente favorite, con un buon 3-2, che pure va ben sperare per la squadra di Bregoli. Tornata in parità la serie, è gara decisiva quella che ci attende questa sera: chi tra Monza e Chieri riuscirà a volare in semifinale?

