Diretta Monza Chieri/ Streaming video tv: Vero Volley favorito (gara-1 quarti)

DIRETTA MONZA CHIERI: SI ENTRA NEL VIVO!

Monza Chieri, diretta dagli arbitri Lorenzo Mattei e Maurizio Canessa, si gioca alle ore 19.30 di questa sera, domenica 10 aprile 2022, come gara-1 dei quarti playoff della Serie A1 di volley femminile. La stagione regolare del massimo campionato femminile di pallavolo ha naturalmente determinato la griglia dei playoff, adesso è tempo dei quarti e la diretta di Monza Chieri vede logicamente nei panni delle grandi favorite le ragazze del Vero Volley Monza, che hanno fatto molta strada anche in Champions League e adesso cullano un sogno tricolore.

Si tratta dell’incrocio fra la terza e la sesta in classifica, sulla carta non così squilibrata ma in realtà forse sì, considerati 23 punti di scarto in classifica: la Reale Mutua Fenera Chieri avrà l’onere di provare a ribaltare un pronostico sulla carta chiuso, ma tutto sommato anche poca pressione, perché l’obbligo di vincere è naturalmente tutto sulle spalle di Monza, per le lombarde infatti una eventuale eliminazione ai quarti di finale sarebbe un flop clamoroso. Tutto andrà come previsto o sono possibili sorprese in Monza Chieri?

DIRETTA MONZA CHIERI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Chieri sarà garantita per gli abbonati alla televisione satellitare sul canale Sky Sport Action, perché questa è la partita selezionata per la trasmissione su Sky tra quelle di gara-1 dei quarti playoff. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go, ma sempre per gli abbonati.

DIRETTA MONZA CHIERI: RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo già visto, la diretta di Monza Chieri sulla carta dovrebbe essere di facile lettura, anche se in una serie breve dei playoff potrebbero esserci sorprese (un colpo di Chieri metterebbe Monza spalle al muro). Monza è ormai stabilmente ai vertici del volley femminile in Italia e anche all’estero, tanto che il Vero Volley ha ceduto solamente al cospetto dell’Imoco Conegliano in Champions League. Come abbiamo già accennato, ci sono stati 23 punti di differenza nella classifica finale della stagione regolare, il compito delle ragazze di Monza sarà naturalmente quello di mettere sul campo questa superiorità sulla carta così chiara.

Per Chieri, non sembra esserci molto da dire: le piemontesi fanno parte di quel terzetto di squadre con le cugine di Cuneo e Firenze che hanno sempre avuto un eccellente margine di vantaggio sulla lotta salvezza, ma d’altro canto sono sempre state lontane dalle prime cinque. I playoff dunque sono il premio meritato, Chieri è anche riuscita ad arrivare sesta ma francamente avere Monza al posto di Conegliano o Novara determina comunque un abbinamento ai limiti dell’impossibile. L’obiettivo primario è quindi quello di fare bella figura ma, se Monza dovesse concedere l’occasione, Chieri proverà a fare il colpo…

