Diretta/ Monza Chievo (Serie B) streaming video DAZN: brianzoli, gol cercasi

DIRETTA MONZA CHIEVO: ARRIVA LA PRIMA VITTORIA?

Monza Chievo, sabato 24 ottobre 2020 alle ore 14.00 presso l’U-Power Stadium di Monza, sarà una sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie B. Gol cercasi disperatamente per i brianzoli che, dopo la sosta forzata per un gran numero di giocatori colpiti dal Covid-19, è tornata in campo contro il Pisa andando incontro per la terza volta consecutiva in campionato ad un pareggio. 1-1 in Toscana, il gol di Frattesi in apertura di ripresa aveva illuso la squadra di Brocchi sulla possibilità di fare finalmente bottino pieno, ma nel finale il Monza è stato costretto a incassare la rete del pareggio di Marconi. Difficile ora l’impegno contro un Chievo che nelle ultime uscite si è dimostrato particolarmente solido, doppia vittoria sempre con il punteggio di 1-0 prima sul campo della Reggiana e poi in casa contro il Brescia, con gli scaligeri che hanno vinto il match del turno infrasettimanale grazie a una rete di Garritano. Chievo a quota 7 punti nel gruppo delle quarte, vincere a Monza rappresenterebbe un biglietto da visita importante nella lotta per la Serie A.

DIRETTA MONZA CHIEVO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Chievo non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA CHIEVO

Le probabili formazioni di Monza Chievo, sfida che andrà in scena presso l’U-Power Stadium di Monza. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Christian Brocchi con un 4-3-1-2: Di Gregorio; Donati, Paletta, Bellusci, Lepore; Armellino, Barberis, Barillà; Boateng; Finotto, Mota Carvalho. Gli ospiti guidati in panchina da Alfredo Aglietti schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-2 come modulo di partenza: Semper; Mogos, Gigliotti, Rigione, Renzetti; Ciciretti, Viviani, Palmiero, Garritano; Djordjevic, De Luca.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Monza Chievo secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa brianzoli partono favoriti e infatti il segno 1 è quotato a 1,85, mentre poi si sale a quota 3,25 per il segno X in caso di pareggio e fino a 4,70 volte la posta in palio in caso di successo degli scaligeri per chi avrà puntato sul segno 2.



