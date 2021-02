Diretta/ Monza Cittadella (Serie B), streaming video DAZN: sogno promozione

DIRETTA MONZA CITTADELLA: BROCCHI NON PUO’ FALLIRE

Monza Cittadella, in diretta sabato 27 febbraio 2021 alle ore 16.00 presso l’U-Power Stadium di Monza, sarà una sfida valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie B. Sfida cruciale per due formazioni che stanno rincorrendo il sogno promozione. L’ultima giornata di campionato è stata più che mai importante per i brianzoli che vincendo un altro scontro diretto, quello in casa del Chievo grazie a un gol di Mario Balotelli, si sono isolati al secondo posto in classifica. Negli anni Settanta il Monza è stato diverse volte vicino alla storica promozione in Serie A, stavolta sembra palesarsi una nuova grande occasione: il Cittadella è un’altra pretendente al grande salto, i veneti inseguono a 3 punti di distanza ma sono reduci da un’altra doccia fredda in una stagione finora con troppi alti e bassi. Lo 0-3 in casa contro la Reggiana è stato sorprendente e soprattutto ha avuto il sapore di un esame di maturità fallito, anche se la classifica alle spalle dell’Empoli capolista è ancora molto schiacciata e aperta a qualsiasi tipo di sviluppo. Ma l’esito di questo scontro potrebbe indirizzare in maniera significativa il resto della stagione per le due squadre.

DIRETTA MONZA CITTADELLA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Cittadella non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA CITTADELLA

Le probabili formazioni della sfida tra Monza e Cittadella all’U-Power Stadium. I padroni di casa allenati da Christian Brocchi scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Di Gregorio; Donati, Bellusci, Bettella, C. Augusto; Frattesi, Scozzarella, Barillà; Boateng, Balotelli, Mota Carvalho. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Roberto Venturato con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Maniero; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Benedetti; Proia, Pavan, Gargiulo; D’Urso; Ogunseye, Beretta.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Monza Cittadella: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 1.80 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 5.25 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.10 volte l’importo scommesso.

