Diretta Monza Cittadella/ Streaming video DAZN: Venturato vede la finale (Serie B)

DIRETTA MONZA CITTADELLA: BRIANZOLI PER L’IMPRESA

Monza Cittadella si gioca in diretta dall’U-Power Stadium, alle ore 20:45 di giovedì 20 maggio: è il ritorno della semifinale dei playoff Serie B 2020-2021. Impresa disperata per i brianzoli, che tre giorni fa sono affondati al Tombolato: i veneti hanno vinto con un netto 3-0 (straordinaria tripletta di Enrico Baldini) e si sono assicurati una larga parte della finale. Secondo le regole della Lega, il Monza dovrà ora replicare lo stesso risultato o comunque vincere con tre gol di scarto: soltanto in questo modo potrà essere garantita la qualificazione grazie alla migliore classifica nella stagione regolare.

Il Cittadella insomma è molto vicino alla seconda finale playoff negli ultimi tre anni, ma sa bene che per arrivarci e tenere vivo il sogno della promozione in Serie A non dovrà sottovalutare un avversario che, per quanto con il morale sotto i tacchi, ha sicuramente le capacità per trovare una goleada nella singola partita; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Monza Cittadella, aspettando che si giochi possiamo fare una valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA MONZA CITTADELLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Anche la diretta tv di Monza Cittadella non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento con il campionato di Serie B, e dunque anche le partite dei playoff, resta quello consueto sulla piattaforma DAZN. Gli abbonati al servizio potranno dunque inserire i dati del loro abbonamento su PC, tablet e smartphone e seguire la semifinale di ritorno in diretta streaming video, ma potranno eventualmente sfruttare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA CITTADELLA

Cristian Brocchi cambierà qualcosa per Monza Cittadella: rientra Bellusci che prenderà il posto dell’infortunato Paletta, verso la conferma Bettella e Pirola (ma occhio a Filippo Scaglia) a protezione di Di Gregorio. A centrocampo, Giulio Donati potrebbe sostituire Sampirisi a destra; dall’altra parte ci sarà sempre Carlos Augusto, in mezzo invece rischia il posto Armellino con Colpani e soprattutto Barillà che lo insidiano, Frattesi confermato mentre Barberis potrebbe lasciare spazio a uno dei due già citati. Davanti potremmo vedere Balotelli: a fargli posto sarebbe Davide Diaw, Dany Mota deve guardarsi dalla concorrenza di Gytkjaer. Brutte notizie per Roberto Venturato, che perde Adorni e Branca per squalifica: sarà allora uno tra Perticone e Camigliano a fare coppia con Frare davanti a Kastrati, mentre in mezzo al campo Pavan, D’Urso e Gargiulo si giocano la maglia per affiancare Vita e Iori. Ghiringhelli e Daniele Donnarumma agiranno ancora sulle corsie laterali come terzini; Proia giocherà da trequartista, davanti Baldini sarà chiaramente confermato ma, questa volta, con lui potrebbe esserci Ogunseye e non Tsadjout, in un ballottaggio comunque serrato.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Monza Cittadella, e dunque vediamo quali siano le quote ufficiali: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa porta in dote un guadagno che ammonta a 2,00 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) vi farebbe guadagnare 3,20 volte la vostra giocata mentre con il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, andreste a intascare una cifra corrispondente a 4,00 volte l’importo investito con questo bookmaker.



