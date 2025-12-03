Diretta Monza Civitanova streaming video Rai: orario e risultato live della partita per la Superlega di volley, oggi mercoledì 3 dicembre 2025

DIRETTA MONZA CIVITANOVA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Verso la diretta Monza Civitanova, il momento è evidentemente molto difficile per i padroni di casa, ma almeno a parole la voglia di riscatto è forte, come aveva detto Jan Zimmermann, palleggiatore del Vero Volley Monza, dopo la sconfitta per 0-3 dei lombardi contro Piacenza, partita nella quale “per due set abbiamo giocato alla pari”, ma infime Monza ha dovuto alzare bandiera bianca perché “loro hanno alzato il livello a differenza nostra”. Zimmermann però aveva anche aggiunto: “Adesso testa a mercoledì, vogliamo cercare di vincere contro Civitanova”.

La Lube dal canto suo non può fare sconti: domenica i marchigiani sono tornati a vincere con un netto 3-0 casalingo contro Cuneo, ma in precedenza per Civitanova c’erano state due vittorie consecutive, un macigno pesante per chi vuole lottare ai vertici della classifica della Superlega. Insomma, fatte le debite proporzioni entrambe vorrebbero migliorare le rispettive posizioni in classifica, ma naturalmente potrà riuscirci solamente una al termine della diretta Monza Civitanova! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MONZA CIVITANOVA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Sarà la partita trasmessa in chiaro su Rai Sport, per cui la diretta Monza Civitanova in tv sarà visibile per tutti, eventualmente anche tramite Rai Play per la diretta streaming video, disponibile in realtà anche su VBTV ma solo per gli abbonati.

DIRETTA MONZA CIVITANOVA SU RAIPLAY

MONZA CIVITANOVA: LUBE FAVORITA IN BRIANZA

Turno infrasettimanale nella Superlega di volley maschile, l’appuntamento è quindi con la diretta Monza Civitanova alle ore 20.45 di questa sera, mercoledì 3 dicembre 2025, dalla Opiquad Arena del capoluogo brianzolo. Siamo alla nona giornata, per quanto visto finora possiamo certamente considerare favoriti gli ospiti.

Per il Vero Volley Monza infatti questa è una stagione molto difficile, come certifica il penultimo posto in classifica con appena 4 punti all’attivo, una vittoria a fronte di otto sconfitte (ha già giocato l’anticipo contro Perugia) e quindi il forte rischio di dover lottare duramente anche solo per ottenere la salvezza.

Orizzonti ovviamente diversi per la Cucine Lube Civitanova, che finora ha giocato otto partite in campionato e ha raccolto 17 punti tramite cinque vittorie e tre sconfitte, per i marchigiani si punta alla migliore posizione possibile nella griglia dei playoff per poi giocarsi in primavera l’obiettivo tricolore, che ogni anni deve essere nel mirino per Civitanova.

Contro la penultima evidentemente quindi si deve vincere, se osserviamo la diretta Monza Civitanova dal punto di vista degli ospiti marchigiani. Questo è ciò che possiamo dire presentando la partita sulla carta, i brianzoli naturalmente proveranno a ribaltare il pronostico per conquistare punti che potrebbero dare la svolta alla stagione del Vero Volley.

DIRETTA MONZA CIVITANOVA: ORIZZONTI MOLTO DIVERSI

Ragionando quindi sulle differenze fra le due società che daranno vita alla diretta Monza Civitanova, possiamo parlare in particolare delle difficoltà del Vero Volley. Negli ultimi anni il settore femminile sta prendendo decisamente il sopravvento: quello è uno squadrone, anche in campo maschile non sono mancati risultati di spicco come la Coppa Cev vinta nel 2022 e soprattutto la finale scudetto del 2024, che poteva essere il trampolino di lancio e invece rischia di essere stato il canto del cigno. L’anno scorso Monza soffrì il doppio impegno: ottimi quarti di finale in Champions League, ma sofferta salvezza con il penultimo posto in campionato.

In questa stagione non c’è più l’impegno europeo, ma resta il penultimo posto in Superlega, che stride con il rendimento al femminile e forse paga il fatto che invece nel panorama maschile c’è anche la concorrenza con il Powervolley che meglio si identifica con Milano. I cambi di sede hanno caratterizzato la storia anche della Lube, che però è stabilmente ai massimi livelli da ormai un quarto di secolo. L’anno scorso per Civitanova ci fu la vittoria in Coppa Italia, l’ultimo scudetto è del 2022, la qualità e le ambizioni non mancano e stasera vedremo se la differenza di valore tecnico si farà sentire nella diretta Monza Civitanova…