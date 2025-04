DIRETTA MONZA COMO (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta Monza Como sta davvero per farci compagnia: situazione disperata per i brianzoli, che hanno vinto appena due partite in tutto il campionato e non festeggiano dal 13 gennaio, incredibile guizzo contro la Fiorentina che però è stato seguito da quattro sconfitte consecutive che sono poi diventate otto in dieci partite, con solo i pareggi contro Lecce e Parma a muovere una classifica che parla di ultimo posto ininterrotto a partire da metà dicembre, a seguito di una sconfitta al Via del Mare. Il Monza nel girone di ritorno ha fatto 5 punti in 11 giornate: ne dovrebbe recuperare 11 in 8 turni per sperare di salvarsi, e questo se davanti le altre sostanzialmente si fermassero.

Il Como, ha saputo ritrovare la vittoria esterna, anche qui contro la Fiorentina, dopo cinque mesi: incredibilmente i lariani che hanno vinto appena due partite fuori casa lo hanno fatto contro i viola e l’Atalanta, in generale nelle partite esterne soffrono e segnano molto meno. Cosa ci dirà il terreno di gioco lo scopriremo adesso, possiamo metterci comodi perché la diretta Monza Como prende il via! MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Izzo, D’Ambrosio; Birindelli, Ciurria, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Keita, Mota. All. Nesta. COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Alex Valle; Caqueret, Da Cunha; Ikoné, Nico Paz, Diao; Douvikas. All. Fabregas. (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE LA DIRETTA MONZA COMO: LE INFO STREAMING, VIDEO E TV

La diretta Monza Como è un’esclusiva trasmessa da DAZN. La partita verrà dunque mandata in onda in streaming a pagamento da questa piattaforma che ne garantirà la visione tramite il proprio sito e la app ufficiale. Chi possiede un televisore abilitato potrà vedere la gara anche al canale Zona Dazn 214.

VENTIQUATTRO PUNTI ANCORA IN PALIO

Si gioca sabato 5 aprile 2025 alle ore 15:00 la diretta Monza Como. Presso lo U-Power Stadium i padroni di casa cercheranno di rimanere a galla a otto giornate dal termine essendo ancora ultimi in ventesima posizione con i loro quindici punti. Ai brianzoli di mister Alessandro Nesta, che arrivano dalla netta sconfitta rimediata contro il Cagliari, sono lontani dieci lunghezze da un Lecce in crisi di risultati ma sempre matematicamente salvo per il momento. Davanti a loro ci sono inoltre degli avversari che stanno a loro volta lottando per mantenere la categoria in questo turno di campionato.

Gli ospiti allenati dal tecnico Cesc Fabregas si trovano in tredicesima posizione con trenta punti conquistati dall’inizio dell’annata calcistica, proprio come l’Hellas Verona, a più sette dalla zona retrocessione e quindi dall’Empoli, prima squadra per ora condannata alla Serie B. Nella scorsa giornata i lariani hanno ottenuto un pareggio proprio contro i toscani, tenendoli così a debita distanza sebbene l’intenzione sia quella di staccare gli scaligeri ed avvicinare il Genoa, così da non rischiare nemmeno di farsi scavalcare dal Cagliari.

MONZA COMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Senza Carboni, Caldirola, Pessina e Sensi le probabili formazioni della diretta Monza Como ci fanno pensare ad un 3-5-2 con Turati, Pereira, Izzo, D’Ambrosio, Birindelli, Castrovilli, Akpa Akpro, Bianco, Kyriakopoulos, Keita Balde e Mota Carvalho per i padroni di casa guidati dal tecnico Nesta. Non potendo invece contare sul solo Dossena, mister Fabregas dovrebbe decidere di schierare i lariani dall’inizio secondo il 4-3-3 con Butez, Smolcic, Goldaniga, Kempf, Moreno, Da Cunha, Perrone, Caqueret, Paz, Diao e Strefezza.

DIRETTA MONZA COMO, LE QUOTE

E’ decisamente un match a senso unico quello che ci prospettano le quote dei bookmakers per la diretta Monza Como. Stando ad esempio ai numeri forniti da Snai, i biancoblu partono favoriti alla vigilia sulla carta visto che il 2, ovvero la loro vittoria, verrebbe pagata ad appena 1.65. Il pareggio è anch’esso un’alternativa non poi così scontata con il segno x quotato a 3.75 mentre i padroni di casa dovranno sudare parecchio per ottenere una vittoria considerando l’1 fissato addirittura a 5.00.