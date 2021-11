Diretta/ Monza Como streaming video tv: lariani in alta quota (Serie B)

DIRETTA MONZA COMO: U-POWER STADIUM VESTITO A FESTA

Monza Como, in diretta domenica 21 novembre 2021 alle ore 16.15 presso l’U-Power Stadium di Monza sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Inaspettatamente rispetto alle previsioni di inizio campionato è il Monza a dover guardare dal basso verso l’alto i lariani neopromossi, avanti di un punto e reduci da un periodo di straordinaria ascesa prima della sosta, con tre vittorie consecutive contro Pordenone, Ternana e Perugia che hanno permesso al Como di agganciare il Benevento al sesto posto in classifica.

Il Monza ha invece pareggiato 1-1 a Crotone: la squadra allenata da Stroppa ha preso un ritmo lento ma costante, cinque risultati utili consecutivi prima della sosta, dei quali due vittorie e tre pareggi: poco ancora per puntare al vertice ma abbastanza per riguadagnare terreno verso la zona play off. 1-1 nell’ultimo precedente tra le due squadre a Monza, il 19 gennaio 2020, mentre l’ultima vittoria casalinga brianzola risale al 2-1 del 17 ottobre 2014. Il Como non vince a Monza dallo 0-1 del 5 dicembre 2010.

DIRETTA MONZA COMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Como sarà affidata ai canali della televisione satellitare: la Serie B infatti è trasmessa integralmente su Sky, e dunque gli abbonati potranno assistere a questa partita sfruttando anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Sarà una visione in mobilità anche quella garantita da DAZN, che come nella passata stagione resta il fornitore di tutti i match del campionato cadetto (in questo caso potrà essere utilizzata anche una smart tv dotata di connessione a internet).

PROBABILI FORMAZIONI MONZA COMO

Le probabili formazioni della diretta Monza Como, match che andrà in scena all’U-Power Stadium di Monza. Per il Monza, Giovanni Stroppa schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Di Gregorio; Donati, Marrone, Caldirola; P. Pereira, Valoti, Barberis, Mazzitelli, C. Augusto; Mota, D’Alessandro. Risponderà il Como allenato da Giacomo Gattuso con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Gori; Vignali, Scaglia, Varnier, Ioannou; Iovine, Bellemo, Arrigoni, Chajia; Cerri, La Gumina.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Monza Como: la previsione di questo bookmaker ci dice che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1.95 volte l’importo investito, l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – porta in dote una vincita corrispondente a 3.30 volte la puntata mentre con il segno 2, su cui puntare per il successo degli ospiti, andreste a intascare una somma equivalente a 4.00 volte quanto messo sul piatto.



