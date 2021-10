Diretta Monza Conegliano/ Streaming video Rai: brianzole per l’impresa

DIRETTA MONZA CONEGLIANO: LE OUTSIDER DEL CAMPIONATO?

Monza Conegliano, in diretta dall’Arena di Monza, è la partita di volley femminile in programma oggi, sabato 30 ottobre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 20.30. Si apre oggi la quinta giornata del campionato di Serie A1 di pallavolo femminile e subito il calendario ci offre con la diretta tra Monza e Conegliano un match assolutamente imperdibile.

In campo due delle realtà più interessanti della pallavolo italiana e non solo: padrone di casa le brianzole di Gaspari, ampiamente accreditate come outsider del campionato 2021-22 dopo anche la rivoluzione occorsa in estate con il mercato, e pure ottime protagoniste di questa prima parte della stagione. Di contro le pantere, vincitrici di ormai tutti (recentemente si sono confermate anche in Supercoppa italiana) che pure approdano al turno vantando un record di 69 successi di fila. Ci attende dunque match veramente speciale.

DIRETTA MONZA CONEGLIANO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Conegliano sarà trasmessa da Rai Sport + HD, un canale che dunque sarà accessibile a tutti gli appassionati – numero 57 del digitale terrestre – e con la possibilità di assistere alla partita anche in assenza di un televisore, in diretta streaming video collegandosi al sito o all’app ufficiali di Ray Play con apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone. Il portale www.legavolleyfemminile.it fornirà invece le informazioni utili sul match, come il boxscore aggiornato in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MONZA CONEGLIANO: IL CONTESTO

Pur impazienti di far parlare solo il campo, pure per la diretta tra Monza e Conegliano serve ora spendere due parole anche sul contesto e lo stato di forma delle due squadre, che aprono di fatto oggi la 5^ giornata della Serie A1. Cominciamo allora dalle brianzole di Gaspari, che da outsider annunciate della stagione, pur non stanno demeritando in questo avvio di campionato. Per la Vero Volley oggi vi è la sesta posizione della classifica, con 7 punti messi da parte e un tabellino che ci racconta anche di due vittorie (su Chieri e Bergamo) e pure due sconfitte (contro Busto Arsizio e Novara). Nel mentre ottime prestazioni che fanno presagire una buona stagione per la squadra di Gennari e Orro.

Ancor meglio però ha fatto Conegliano, quasi inarrivabile ormai: con un record di 69 vittorie di fila (in competizione nazionali e internazionali), le pantere sognano oggi il traguardo dei 70 risultati utili di fila e ovviamente di riconfermarsi in vetta alla classifica della Serie A1 questa sera. La squadra di Santarelli non sta cedendo di un millimetro e oggi pure vanta ben 12 punti e nessuno set concesso alle avversarie nelle 4 partite fin qui disputate (contro Vallefoglia, Roma, Novara e Casalmaggiore): un bottino superlativo per una squadra che ormai pare davvero imperdibile e sempre più nella storia del volley. Chissà che magie Egonu e compagne oggi ci regaleranno!



