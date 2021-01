Diretta Monza Conegliano/ Streaming video Rai: capolista in Brianza (volley)

DIRETTA MONZA CONEGLIANO: SFIDA INTRIGANTE!

Monza Conegliano, diretta dagli arbitri Andrea Puecher e Veronica Mioara Papadopol presso l’Arena di Monza del capoluogo brianzolo, si gioca alle ore 20.45 di questa sera, sabato 30 gennaio 2021, per la settima giornata di ritorno della Serie A1 2020-2021 di volley femminile, massimo campionato italiano di pallavolo. La diretta di Monza Conegliano si annuncia davvero intrigante in particolare perché vedremo in azione l’Imoco Volley Conegliano nettamente capolista del campionato, che vanta 57 punti in classifica dopo diciannove partite disputate, tutte vittorie senza mai nemmeno andare al tie-break. Una marcia trionfale dunque per Conegliano, che ha già blindato il primo posto al termine della stagione regolare con un margine enorme su tutte le inseguitrici. Lo show delle venete proseguirà anche in casa della ottima Saugella Monza, attualmente terza? Le lombarde sono ambiziose, ma Conegliano parte comunque favorita…

DIRETTA MONZA CONEGLIANO IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Conegliano, match televisivo del sabato di questa giornata della Serie A1 di volley femminile, sarà di conseguenza disponibile per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando. Questo significa che sarà gratuita e accessibile a tutti anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MONZA CONEGLIANO: IL CONTESTO

La diretta di Monza Conegliano ci offrirà dunque una grande sfida di questo campionato di pallavolo femminile. Monza infatti è terza in classifica con 42 punti e una partita ancora da recuperare, il ruolino di marcia della Saugella è ottimo grazie a quindici vittorie su diciotto partite disputate e una posizione da protagonista anche ai playoff è già ampiamente garantita per Monza. Oggi però per la squadra lombarda il test sarà davvero difficilissimo, perché come abbiamo già visto sono a dir poco impressionanti i numeri di Conegliano, una marcia che davvero non conosce ostacoli. Magari Monza potrebbe avere più motivazioni, dal momento che le venete hanno già blindato il primo posto, ma questa Imoco punta a scrivere la storia e non vorrà fermarsi proprio contro una delle rivali meno lontane (dire più vicine è troppo…) in classifica. In ogni caso, Monza Conegliano ci regalerà un sabato sera di lusso: da non perdere!



