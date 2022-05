Diretta Monza Conegliano/ Streaming video Rai: finale gara-2, sogno Vero Volley

DIRETTA MONZA CONEGLIANO: BRIANZOLE COL SOGNO SCUDETTO!

Monza Conegliano, diretta dagli arbitri Alessandro Cerra e Andrea Puecher, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 20.30 di questa sera, martedì 3 maggio 2022, presso l’Arena di Monza del capoluogo brianzolo e sarà la partita di pallavolo valida come gara-2 della finale scudetto della Serie A1 di volley femminile, con il Vero Volley Monza che coltiva il sogno del primo tricolore della propria storia dopo avere vinto per 2-3 la bellissima prima partita della serie finale sul campo dell’Imoco Conegliano.

La serie scudetto sarà al meglio di cinque partite, quindi il cammino potrebbe essere ancora molto lungo, però naturalmente la diretta di Monza Conegliano potrà avere enorme importanza questa sera. Per le lombarde c’è la grande occasione di salire sul 2-0 davanti al proprio pubblico mettendo Conegliano in una situazione inedita per le venete, l’Imoco dal canto suo punta ovviamente a pareggiare rimettendo la situazione a proprio vantaggio dopo l’inattesa sconfitta interna che attualmente fornisce a Monza il fattore campo. Che cosa succederà in Monza Conegliano?

DIRETTA MONZA CONEGLIANO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Conegliano sarà garantita per tutti sia su Rai Sport + HD (canale numero 58 in chiaro) sia per gli abbonati sui canali di Sky Sport, essendo il campionato di Serie A1 di volley femminile condiviso dalle due emittenti. Questo significa che la diretta streaming video sarà garantita sia tramite Rai Play per tutti, sia tramite Sky Go ma naturalmente in questo caso solo per gli abbonati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA MONZA CONEGLIANO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Monza Conegliano, dobbiamo osservare che questo per il Vero Volley è già un campionato indimenticabile grazie alla prima finale scudetto conquistata eliminando Novara in semifinale dopo una stagione regolare condotta praticamente allo stesso ritmo delle due big. Conegliano tuttavia sembrava ancora un gradino sopra, come dimostrato dalle venete anche nel doppio confronto di Champions League che ha portato all’Imoco la finale europea, ma sabato sera è arrivata l’impresa. Ora serve l’ultimo salto di qualità: Monza saprà reggere il ruolo di potenziale favorita per lo scudetto?

Conegliano di certo non ha di questi problemi, però in questa stagione è apparsa meno dominante rispetto al passato e ora è in svantaggio nella finale scudetto. Nulla di drammatico naturalmente, ma a patto di vincere stasera a Monza, altrimenti la situazione si farebbe davvero difficile: avere perso gara-1 che dopo i primi tre set sembrava saldamente in mano a Conegliano non è stato un bel segnale, ora un altro passo falso sarebbe gravissimo.











