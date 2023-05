DIRETTA MONZA CONEGLIANO/ Video streaming Rai: parlano Folie e Thompson

DIRETTA MONZA CONEGLIANO: LE PAROLE LOMBARDE

Cresce sempre di più l’attesa per la diretta di Monza Conegliano, leggiamo allora le dichiarazioni di un paio di giocatrici del Vero Volley al termine di gara-1, che Monza ha perso per 3-2 al Palaverde di Villorba sabato sera. Soddisfazione per la prestazione e rammarico per il beffardo epilogo nelle parole delle giocatrici brianzole, a cominciare da Raphaela Folie: “Questa sera (sabato scorso, ndR) è stata una bella battaglia. Loro stavolta sono state più brave nel set decisivo rispetto a noi, però, questa partita ci da molta fiducia, quindi, non vediamo l’ora di tornare in campo, la prossima volta a casa nostra”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche la sua compagna di squadra Jordan Thompson, che aveva invece dichiarato: “Sicuramente è una sconfitta dura ma abbiamo lottato fino in fondo e per questo sono orgogliosa di quello che abbiamo fatto. Abbiamo ancora molto da dire e sono fiduciosa nel mio team. Due giorni di lavoro e, poi, di nuovo in campo, in casa e davanti ai nostri tifosi. Il loro supporto ci aiuterà sicuramente!”, come si legge sul sito Internet ufficiale del Vero Volley. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MONZA CONEGLIANO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Conegliano sarà garantita per tutti sia su Rai Sport HD (canale numero 58 in chiaro) sia per gli abbonati sul canale 204 di Sky Sport, cioè Sky Sport Arena, essendo il campionato di Serie A1 di volley femminile condiviso dalle due emittenti. Questo significa che la diretta streaming video di Monza Conegliano sarà garantita sia tramite sito o applicazione di Rai Play per tutti, sia tramite Sky Go ma naturalmente in questo caso solo per gli abbonati.

MONZA CONEGLIANO: GARA-2!

Monza Conegliano, in diretta dall’Arena di Monza del capoluogo brianzolo, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 20.45 di questa sera, martedì 9 maggio 2022, e sarà la partita di pallavolo valida come gara-2 della finale scudetto della Serie A1 di volley femminile, nella quale naturalmente il Vero Volley Monza cercherà di pareggiare la serie che sabato sera è iniziata con la vittoria casalinga da parte della Imoco Conegliano al Palaverde, anche se solamente al tie-break (3-2) dopo grandi emozioni e una intensa battaglia, rimontando dopo che Monza aveva vinto il primo e il terzo set.

La diretta di Monza Conegliano ci offrirà quello che ormai è un grande classico per la pallavolo italiana, dal momento che pure l’anno scorso era stata questa la finale scudetto, vinta da Conegliano in quattro partite, mentre a fine gennaio lombarde e venete avevano disputato pure la finale di Coppa Italia, vinta ancora una volta dalla Imoco, in quel caso con il netto punteggio di 3-0. Monza quindi cercherà di invertire la storia, Conegliano invece di far proseguire questa tradizione vincente per le venete: che cosa ci dirà stasera il campo nella diretta di Monza Conegliano?

DIRETTA MONZA CONEGLIANO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Monza Conegliano, abbiamo dunque visto che questa è stata l’ultima finale scudetto e pure quella di Coppa Italia, quindi anche le brianzole sono ormai ai massimi livelli, ma devono sfatare il tabù delle finali contro l’Imoco. Per il momento, possiamo dire che il Vero Volley Monza ha già vissuto playoff avventurosi, perché ha avuto bisogno di tre partite sia nel derby lombardo dei quarti di finale contro Casalmaggiore sia nella semifinale contro Scandicci, in quest’ultimo caso ribaltando il fattore campo con una vittoria per 2-3 al tie-break in Toscana in gara-3 (ricordiamo che invece la finale scudetto sarà al meglio delle cinque partite).

Tutto molto più facile finora per Conegliano, dal momento che l’Imoco ha vinto in due sole partite sia contro Busto Arsizio ai quarti sia contro Novara in semifinale, lasciando per strada un solo set in quattro partite. Da questo punto di vista la finale si è subito presentata come più impegnativa e le venete hanno vinto per 3-2 in gara-1 contro Monza, ma hanno comunque fatto un primo passo avanti verso lo scudetto, che coronerebbe una stagione già arricchita da Mondiale per Club, Supercoppa Italiana e Coppa Italia, vinta proprio contro le brianzole. Che cosa succederà quindi nella diretta di Monza Conegliano?











