DIRETTA MONZA CONEGLIANO/ Video streaming Rai: parlano Negretti e Thompson

DIRETTA MONZA CONEGLIANO: PAROLE LOMBARDE

Cresce sempre di più l’attesa per la diretta di Monza Conegliano, leggiamo allora le dichiarazioni di un paio di giocatrici del Vero Volley al termine di gara-3, nella quale Monza è riuscita ad espugnare per 2-3 il Palaverde di Villorba portandosi in vantaggio nella serie scudetto. Soddisfazione per la prestazione nelle parole delle giocatrici brianzole, a cominciare dal libero Beatrice Negretti: “Siamo molto contente, anche se la testa è sull’obiettivo. C’è tanta strada da fare e pensiamo solo a sabato (oggi, ndR). Abbiamo lottato, con tutte noi stesse e ci siamo fatte guidare da quello. Gara 4 tutta da vivere: loro sono una grande squadra e non dobbiamo sottovalutare nulla. Bisogna lavorare e dare tutto come stasera (giovedì, ndR)”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche la sua compagna di squadra Jordan Thompson, che aveva invece dichiarato: “E’ stata una vera e propria battaglia stasera che ci ha messo alla prova duramente. Noi, però, abbiamo dimostrato quanto siamo cresciute durante la stagione e quanta qualità possiamo tirare fuori. Credo che il nostro servizio e la nostra ricostruzione abbia fatto la differenza stasera. Le abbiamo messe in difficoltà nei momenti chiave, sfruttando le occasioni. Gara 4? Dobbiamo ripartire da zero sabato, senza pensare a quello che c’è in palio. Stare insieme, giocare di squadra e dare tutto per arrivare all’obiettivo”, sono le parole della schiacciatrice riportate sul sito Internet ufficiale del Vero Volley. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MONZA CONEGLIANO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Conegliano sarà garantita per tutti sia su Rai 2 (ribalta generalista stavolta, naturalmente canale numero 2 in chiaro) sia per gli abbonati sul canale 204 di Sky Sport, cioè Sky Sport Arena, essendo il campionato di Serie A1 di volley femminile condiviso dalle due emittenti. Questo significa che la diretta streaming video di Monza Conegliano sarà garantita sia tramite sito o applicazione di Rai Play per tutti, sia tramite Sky Go ma naturalmente in questo caso solo per gli abbonati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA MONZA CONEGLIANO STREAMING VIDEO RAIPLAY

MATCH POINT SCUDETTO PER IL VERO VOLLEY

Monza Conegliano, in diretta naturalmente dall’Arena di Monza del capoluogo brianzolo, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 21.25 di questa sera, sabato 13 maggio 2022, quando potrebbe essere assegnato lo scudetto della pallavolo femminile. Infatti l’appuntamento sarà imperdibile con la partita valida come gara-4 della finale scudetto della Serie A1 di volley femminile, nella quale il Vero Volley Monza è riuscito a sorpassare le rivali della Imoco Conegliano con il colpaccio per 2-3 al Palaverde in gara-3, dopo che in casa di Conegliano era finita solamente al tie-break anche gara-1, ma in quel caso in favore delle venete (3-2). In mezzo naturalmente c’è stata gara-2, nella quale Monza ha sfruttato in maniera perentoria il fattore campo con un 3-0 netto che adesso concede alle lombarde un prezioso match-point casalingo.

La diretta di Monza Conegliano ci offrirà la sfida probabilmente in questo momento più affascinante per la pallavolo italiana, pure l’anno scorso era stata la finale scudetto vinta da Conegliano in quattro partite, mentre a fine gennaio lombarde e venete avevano disputato pure la finale di Coppa Italia, vinta ancora una volta dalla Imoco, in quel caso per 3-0. Insomma, questi duelli sono stati finora un vero e proprio tabù per Monza, che però adesso sembra pronta a cambiare la storia, Conegliano invece si trova in difficoltà e ormai può solo vincere per annullare il match-point avversario, riprendersi il fattore campo e giocare in casa la “bella” in questa serie al meglio di cinque partite: che cosa ci dirà stasera il campo nella diretta di Monza Conegliano?

DIRETTA MONZA CONEGLIANO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Monza Conegliano, abbiamo dunque visto che questa è stata l’ultima finale scudetto e pure quella di Coppa Italia: ecco perché parliamo del meglio del volley italiano, anche se mai in precedenza le brianzole erano state tanto vincine a sfatare il tabù delle finali contro l’Imoco e vincere finalmente un titolo italiano dopo avere messo in bacheca negli ultimi anni una Challenge Cup nel 2019 e una Coppa CEV nel 2021. Il Vero Volley Monza arriva alla finale dopo playoff avventurosi, perché ha avuto bisogno di tre partite sia nel derby dei quarti di finale contro Casalmaggiore sia nella semifinale contro Scandicci, in quest’ultimo caso ribaltando il fattore campo con una vittoria per 2-3 al tie-break in Toscana in gara-3.

Tutto molto più facile era stato per Conegliano, dal momento che l’Imoco ha vinto in due sole partite sia contro Busto Arsizio ai quarti sia contro Novara in semifinale, lasciando per strada un solo set in quattro partite. Adesso però, in maniera forse abbastanza imprevedibile, ecco che Conegliano si ritrova con l’acqua alla gola nella rincorsa verso l’ennesimo scudetto, che coronerebbe una stagione in ogni caso già impreziosita da tre successi nel Mondiale per Club, nella Supercoppa Italiana e naturalmente nella già citata Coppa Italia, vinta proprio contro le brianzole. Oggi però è un giorno decisivo, che cosa succederà quindi nella diretta di Monza Conegliano?











